Gremiales denuncian que Gobierno busca "quebrantar" al sector al reunirse con dirigente afines

El dirigente de la Federación de Trabajadores Gremiales de la ciudad de El Alto, Toño Siñani, denunció este martes que el Gobierno pretende “quebrantar” al sector al iniciar negociaciones con grupos afines al Movimiento Al Socialismo (MAS). Con esto, aseguró que se busca reducir el impacto del paro movilizado convocado para este 8 de noviembre a escala nacional.



Los gremialistas en todo el país exigen la derogación de la Ley 1386 de Estrategia Nacional de lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. Consideran que la norma vulnera sus derechos y faculta al Estado de contralar e investigar las actividades comerciales del sector.

Incluso esta ley permite al Gobierno la creación de otras normas mediante decretos. Pero no solo el sector gremial rechaza esta ley, también es resistida por los transportistas, que serán parte de la movilización del próximo 8 de noviembre.

Ante la suma de apoyo, según Siñani, el gobierno invitó al diálogo a varios dirigentes, pero en su mayoría simpatizantes del MAS, en lo que calificó como un intento de quebrantar este movimiento.

Incluso reveló que él fue invitado a participar de estos encuentros y declinó la oferta porque se convocó a dirigentes sin militancia para debatir los problemas que acarrea esta norma para la actividad de los gremialistas. Denunció que uno de estos dirigentes es Roberto Mancilla, quien tiene una simpatía abierta con el MAS

“A mí el gobierno me convocó, pero yo le dije que no voy a ser parte de ellos. Trata de quebrantarnos, pero nosotros estamos en una posición distinta, no aceptamos (el diálogo), primero se tiene que derogar esta norma”, dijo.

El dirigente ratificó las medidas de presión programadas para este 8 de noviembre. Para coordinar estas acciones se tiene previsto una reunión entre los diferentes sectores que rechazan este proyecto, como el magisterio, trabajadores de salud, panificadores y cocaleros.

Mientras que ayer la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó que los sectores “acomodados” impulsan el paro y pidió “conciencia” a los gremiales, pues deben pensar en la reactivación económica.

“Estos días de paro promovidos por algunos sectores, que en muchos casos tienen su vida resuelta económicamente (...) al contrario, la mayoría de la población boliviana, que vive al día con su trabajo, es la más perjudicada con esas medidas”, dijo.



No obstante, Siñani sostuvo que su sector no tiene ningún tipo de relación con grupos como los Comités Cívicos, y menos aún con partidos de políticos de oposición.

