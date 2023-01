Grupo de Marcelo Claure negocia posible compra de Millicom International

Todavía no hay certeza de la que transacción se materialice y por ello, se desconocen los términos o forma en la que se ejecutaría la misma. Por ahora se sabe que la empresa está discutiendo una posible adquisición de todas las acciones en circulación de Millicom con Apollo Global Management y Claure Group.



De acuerdo con los portales mencionados, precisamente en Claure Group, el empresario boliviano Marcelo Claure estaría detrás de la empresa luego de haber sido CEO en la telefónica estadounidense Sprint y estar involucrado en la fusión de ese operador con T-Mobile.

​

De acuerdo con publicaciones del Financial Times y de Bloomberg, el potencial acuerdo de adquisición daría una valuación a Millicom Internacional de aproximadamente $us 10.000 millones, incluyendo deuda.