Grupo Mercantil Santa Cruz es el nuevo accionista mayoritario de Acurio Restaurantes

El Grupo Mercantil Santa Cruz conquista una marca de primera para su portafolio de negocios. En las últimas horas pasó a ser el accionista principal de Acurio Restaurantes, la empresa fundada por el cocinero peruano Gastón Acurio, que cuenta con 10 marcas y 59 restaurantes en funcionamiento en América, Europa y Asia, 25 de ellos en Perú y los otros 34 en América, Europa y Oriente Medio, según reporta la revista gastronómica 7Caníbales.

El grupo boliviano, propietario del Banco Mercantil, el centro comercial Las Brisas y el hotel Hampton by Hilton, adquirió el paquete de acciones de manos del grupo inversor Colony Capital y mantiene el proceso de crecimiento previsto en Europa, Oriente Medio y Estados Unidos, donde este año lanzará Jarana, una nueva marca que se desarrollará en centros de entretenimiento.





Hasta la fecha, los intereses del Grupo MSC estaban en finanzas, seguros, servicios y comercio. De acuerdo con la publicación, Acurio Restaurantes conserva sus anteriores accionistas, representados por el grupo gestor del negocio (Gastón Acurio, Irzio Pinasco y Pepe Cárpena). Nani Garrués, Gerente General de la compañía desde mayo de 2019, asume un paquete de acciones minoritario y completar el accionariado del grupo.



La parte adquirida por el Grupo Mercantil Santa Cruz pertenecía hasta ahora al grupo de inversiones Colony Capital, cuya disolución estaba prevista antes del estallido de la pandemia y que negociaba desde 2018 la venta de su participación.

El grupo de accionistas liderado por Acurio mantuvo negociaciones con dos grupos inversores, uno de ellos venezolano, pero no llegaron a buen fin y la cotización de ese paquete de acciones se redujo progresivamente de acuerdo a los reportes de Bloomberg. El valor final de venta del paquete de acciones de Colony Capital ha sido inferior al valor previsto antes del estallido de la pandemia.



La pandemia atrasó los planes de expansión de Acurio International, subsidiaria norteamericana de la empresa, que tenía prevista la puesta en marcha de dos primeros establecimientos de Jarana, una marca creada para el mercado estadounidense, que está previsto hacer crecer asociada a centros de entretenimiento. Sin embargo, ahora con nuevos bríos a partir de la adquisición del grupo boliviano se espera que se hagan realidad tras la construcción de Aventura en Florida y del American Dream en New Jersey.



Los planes no quedan ahí y tienen en la mira a Dubai con la apertura de un nuevo local de La Mar en el Resort Royal Atlantis. La inauguración está prevista a lo largo de este año. Será el octavo local de la marca después del original de Lima, los de Santiago de Chile, Buenos Aires, San Francisco, Miami, Bogotá y Catar.



El grupo Acurio Restaurante mantiene actualmente diez marcas. Cuatro de ellas operan exclusivamente en Perú (Astrid & Gastón, Chícha, El Bodegón y Papachos), otras dos nacieron para el mercado exterior (Yakumanka y Manko), mientras las otras cuatro (La Mar, Tanta, Barra Chalaca, Panchita) cuentan con sedes tanto en Perú como en otros países. Jarana será la próxima marca y se concentrará en los Estados Unidos.



En tanto que el Grupo Mercantil Santa Cruz (MSC) es uno de los principales grupos económicos de Bolivia. Entre las empresas del sector financiero que son parte del Grupo se encuentran; el Banco Mercantil Santa Cruz, SAFI Mercantil Santa Cruz, Unibrosa Corredora de Seguros y la Agencia de Bolsa MIBSA.



En los últimos años, el Grupo MSC ha impulsado una importante diversificación en sus inversiones, ingresando a nuevos rubros de negocios con emprendimientos como; el Hotel Hampton y Ritz Apart Hotel (parte de las inversiones en hotelería), el Centro Comercial Las Brisas, La Torre Empresarial MSC, Pacífico Empresa Constructora e Inmobiliaria y Remotexbo, una importante cadena de retail.

