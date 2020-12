Hasta octubre, Bolivia redujo el déficit comercial hasta un 73,83%

Escucha esta nota aquí

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) hasta el mes de octubre de 2020, el saldo comercial registró un déficit de $us 168 millones, lo que implica una reducción del 73,83%, con respecto a similar periodo de 2019, cuando se registró un saldo negativo de $us 642 millones.



El comportamiento mensual muestra que el saldo, en octubre, alcanzó un déficit de $us 37 millones, explicado principalmente por las importaciones de combustibles y lubricantes elaborados. La cifra es menor con relación a los $us 120,45 millones de saldo en contra registrados en el mes de septiembre de este año.

Por otro lado, las exportaciones totales de enero a octubre llegaron a $us 5.441 millones, menor en $us 2.012 millones a la registrada en el mismo periodo de 2019, cuando alcanzaron a $us 7.453 millones, mostrando una disminución del 27%.

Según el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) las exportaciones de productos tradicionales bajaron un 33% en valor y un 4% en volumen, mientras que las exportaciones de productos no tradicionales cayeron un 7% en valor y un 14% en volumen.



El IBCE destacó el crecimiento, tanto en valor como en volumen de las exportaciones de productos no tradicionales como: carne bovina, girasol y derivados, frijol, leche, azúcar, palmito, café y quinua.

Con relación a las importaciones de enero a octubre estas alcanzaron los $us 5.610 millones, menor en 2.486 millones al dato de igual periodo de 2019, cuando llegaron a $us 8.096 millones, con una reducción del 31%.

Según el INE, es importante mencionar que en el mes de octubre la categoría de combustibles y lubricantes presentó déficit comercial, debido al incremento de las importaciones de diésel.

Por el contrario, la categoría de alimentos y bebidas duplicó su superávit comercial en octubre, principalmente por el aumento de las exportaciones de azúcar y castaña. Similar comportamiento mostró la categoría de suministros industriales, por el incremento de las exportaciones de plata y zinc.