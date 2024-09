Hasta septiembre Bolivia paga el 75% del servicio de la deuda externa, según el Gobierno

Según datos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, de enero hasta el 18 de septiembre de la presente gestión, el país canceló $us 1.051 millones por concepto de servicio de la deuda externa, lo que significa un 75% de lo programado para 2024.

De acuerdo con Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas Públicas, Bolivia cumple puntualmente con el servicio de su deuda externa y advirtió que las declaraciones de políticos opositores, que indicaban sobre un posible incumplimiento en los pagos no son ciertos.

“ Bolivia no ha dejado de pagar y está al día con el servicio de su deuda externa”, aseguró.

Montenegro detalló que este viernes 20 de septiembre, Bolivia tenía un vencimiento de $us 22 millones, un monto que, según “algunos opositores, no podría cumplir.

El ministro criticó las declaraciones de políticos opositores, quienes desde el año pasado vienen diciendo que Bolivia no va a poder pagar, aunque se ha demostrado que el país continúa cumpliendo con las obligaciones del servicio de su deuda.

Pese a ello, Montenegro destacó que el aumento de las Reservas Internacionales Netas, que ascienden a $us 1.957 millones, y el flujo de las exportacione s, son una garantía de que Bolivia no incurrirá en incumplimiento de pagos.

En septiembre, el país debe cubrir $us 190 millones de deuda externa, de los cuales ha pagado $us 114 millones, lo que representa el 60% de lo programado en el mes. El resto, $us 76 millones, se pagará antes de fin de mes, precisó Montenegro.