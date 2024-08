Hay 11 créditos externos de $us 1.000 MM, que la Asamblea debe aprobar, no son recursos de libre disponibilidad, pues el 41% son para carreteras

Son 11 los créditos externos que necesitan el visto bueno de la Asamblea Legislativa, para su aprobación. Esto recursos suman más de $us 1.000 millones y no son de libre disponibilidad, pues de acuerdo con la explicación de Marcelo Montenegro, ministro de Economía y Finanzas Publicas, del 100% de este dinero “el 41% está destinado a la construcción de carreteras , 16% al desarrollo urbano, 14% a riego productivo, 10% a enlosetados, entre otros”.

“A estas normas se suman el crédito de $us 88 millones para la construcción de la Doble Vía Caracollo - Colomi, entre Cochabamba y Oruro, y su impacto será a escala nacional; el de $us 62 millones para la ampliación de la Red de Mi Teleférico (Línea café); y otro de $us 30 millones para el Parque Lineal La Paz y El Alto”, sostuvo la autoridad.

Agregó que están pendientes de aprobación los créditos para la construcción de la Carretera Uyuni - Hito LX (Tramos 1 al 3) por $us 223,4 millones; el Programa Nacional de Emergencia para la Generación de Empleo Fase ll por $us 100 millones; el Programa Boliviano de Administración de Tierras para el Desarrollo Rural Sustentable por $us 40 millones; el Proyecto de Gestión Resiliente del Agua para Riego Comunitario y Familiar por $us 150 millones; la implementación de Plazas y Museos del Bicentenario de Bolivia por $us 75 millones y el proyecto de Resiliencia Climática en el Sector Vial por otros $us 118,5 millones.