Hay 500 camiones bolivianos varados en Paraguay; YPFB atribuye la situación a un problema entre privados

“Ellos no pueden protestar (hicimos una pequeña protesta en Yacuiba), pues luego los llaman y les dicen a un estilo dictatorial que van anular los contratos, por eso algunos no se pueden pronunciar, los choferes tienen miedos porque los amenazan con quitarles los contratos”, dijo el dirigente.

“La realidad es que desde la anterior semana han estado saliendo entre 20 y 30 camiones cargados con gasolina . Pero hace 25 días que no se carga diésel y lo triste es que nadie quiere decir nada”, dijo el dirigente.

“Entonces, los representantes de la empresa no quieren que los conductores hagamos una denuncia”, señaló.

Dijo que la fila en el vecino se genera porque algunas empresas, en el afán de ganar un espacio, envían a los choferes hasta los centros donde se importa el combustible en Paraguay. "Sin nominación (orden de YPFB), ningún camión debería salir. Si nosotros no nominamos para que vayan a Paraguay, Argentina, Chile o donde sea, no tendrían que ir. Pero si nosotros les decimos vaya, el camión tiene que ir”, explicó.