Histórico: La unidad del Bitcoin por primera vez cotiza a $us 100.000

El Bitcoin romper récord y hace historia. Según el portal CincoDías, la criptomoneda pionera ha llegado a la luna. “To the moon!”, claman en inglés cientos de sus seguidores en redes sociales, eufóricos por los nuevos máximos.

Tras varias jornadas intentándolo, este jueves, ha alcanzado los $us 100.000 dólares por unidad. La carrera ascendente de esta criptomondea no parece tener freno desde que Donald Trump ganara las elecciones estadounidenses: desde entonces ha repuntado más de un 50%.

A la euforia del sector por la victoria del primer “criptobro” presidente de EEUU, se suman unas entradas récord de dinero en los fondos cotizados (ETF) al contado de Bitcoin, que han superado los $us 100.000 millones en activos totales, en comparación con los $us 285.000 millones de los ETFs de oro.

Para este experto, una vez que el país norteamericano opte por este proyecto, naciones como Rusia, China, Brasil o India no querrán quedar fuera.

“En los últimos máximos de Bitcoin en 2021 veíamos el FOMO [miedo a quedarse fuera, fear of missing out en inglés] del minorista, pero en esta fase alcista actual estamos con el FOMO institucional y no sabemos cuán grande puede llegar a ser”, adelantó Salinas.