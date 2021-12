Importación de juguetes suma $us 470 millones y China es el principal proveedor

Escucha esta nota aquí

El negocio para responder la carta a Papá Noel es millonario. Entre 2007 y 2020 el país importó juguetes por un valor de $us 470 millones, de acuerdo con el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE), con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Desde 2007, la compra de estos artículos siempre fue ascendente. En esa gestión, el monto de los juguetes importados fue de $us 10 millones (un volumen de carga de 9.637 toneladas).

Mientras que en las gestiones 2008, 2009 y 2010, los productos comprados en el exterior fueron aumentando y registraron $us 11 millones, $us 12 millones y $us 20 millones, respectivamente.

En 2011 se da un salto exponencial en el valor de las importaciones que llegan a $us 32 millones y en el volumen de carga que pasa a las 17.670 toneladas.

En 2016, se llega a los $us 43 millones en importaciones. Mientras que, en 2017, en el periodo analizado, es el año con el mayor volumen de importación, ya que llega a las 23.577 toneladas, producto de una compra por $us 49 millones.

Sin embargo, es 2019, la gestión donde más se gastó para importar juguetes, pues se destinaron $us 52 millones por la compra de 19.266 toneladas, un poco atrás quedó 2018, que para ingresar al país 19.963 toneladas, se pagó $us 48 millones.

Desde el IBCE destacan que en 2020, el 85% de las importaciones de juguetes provino del mercado chino.

En descenso

Es en 2020, producto de la pandemia, que las importaciones se derrumban. Ya que en esa gestión se importaron 10.090 toneladas por un valor de $us 26 millones, monto muy cercano a 2010.

En dicha gestión, las compras de estos productos registraron un descenso del 49% en valor y un 43% en volumen comparado con 2019.

Mientras que, hasta octubre de 2021 solo se habían importado 8.718 toneladas para las que se destinaron $us 24 millones. Es en este punto, que desde la Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia (Caneb), hacen notar que esto es resultado del encarecimiento de la logística de importación, que directamente impacta en los precios de los productos que se compran en el mercado externo.

Arbolitos y luces

En tanto que la importación de artículos navideños (arbolitos, luces, esferas navideñas, cintas y otros adornos), entre 2014 y octubre de 2021 significaron $us 24 millones.

En 2014, las compras al exterior fueron por $us 2,6 millones, en 2015 subieron a $us 3,2 millones, mientras 2016 -con una importación por un valor de $us 4,2 millones- fue el año en el que más se compró los productos mencionado.

En 2017 y 2018 se da un leve descenso en el valor de las importaciones con $us 3,3 millones y $us 3,5 millones, respectivamente.

Pero en 2019, nuevamente hay un repunte en las compras y se llega a los $us 4,1 millones por un volumen de 1.484 toneladas.

En 2020 se produce un desplome de las importaciones con un valor de $us 2,2 millones, el más bajo desde 2014.

Es en este año, lo poco que se importa, que hasta en un 97% fue adquirido en el mercado chino.

Hasta octubre de 2021 los artículos navideños importados apenas suman $us 1,2 millones, mientras que, el volumen comprado es de 655 toneladas. Una bolsa algo más liviana para Papá Noel y sus renos.