Impuestos: empresas públicas aportan un tercio de los tributos de principales y grandes contribuyentes

“Una reciente publicación de prensa no menciona este importante detalle ni tampoco cita las acciones asumidas por la Administración Tributaria, en el marco de sus atribuciones de control y fiscalización, para identificar a los contribuyentes camuflados en un régimen tributario que no les corresponde porque sus volúmenes de operaciones crecieron”, citó el boletín del SIN.

El documento no menciona las acciones específicas que la institución ha realizado para identificar a estos contribuyentes que no cumplían con sus obligaciones fiscales. No obstante, sí hace referencia a las herramientas disponibles para la Administración Tributaria, como las Verificaciones Internas y Externas, Fiscalizaciones Externas, operativos de control formativo, móvil y coercitivo, entre otras.