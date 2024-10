Incremento del fondo administrado por la Gestora Pública llega a $us 27.000 millones

El gerente general de la Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo, Jaime Durán, informó que los fondos que son administrados por esta entidad se incrementaron a $us 27.000 millones, debido a su "rentabilidad".

“Como Gestora, hemos recibido en mayo de 2023 $us 24.000 millones, y a la fecha los fondos superan los $us 27.000 millones; es decir, hemos tenido un incremento de $us 3.000 millones en este año y cuatro meses en los cuales estamos trabajando”, afirmó Durán en una entrevista con medios estatales.