Incremento salarial eleva los sueldos de dirigentes de la COB por encima de Bs 15.000

Arce aún no aprobó el decreto del incremento y se prevé que lo haga el Primero de Mayo. En el Decreto 4928 de 2023, el Gobierno especificó que este beneficio alcanzaba a cuatro sectores laborales en específico: Magisterio, salud, Policía Boliviana y Fuerzas Armadas. No establecía incremento para parlamentarios, ministros, viceministros u otras altas autoridades del Ejecutivo ni tampoco aumento en las rentas de los expresidentes.

“Este tratamiento que hace el Gobierno no considera al empresario privado que es el que va a pagar de sus aportes, de su patrimonio. En cambio, el Gobierno va a dar el incremento salarial al sector público que solamente es el 20% de la población que trabaja formalmente. El 80% vive de la economía informal, que es un sector que no tiene aguinaldo, no tiene vacaciones, no tiene seguro, no tiene indemnización y no tiene incremento salarial. Es totalmente discriminatorio”, dijo el diputado José Luis Porcel (CC), que es parte de la Comisión de Planificación, Política Económica.