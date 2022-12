Indígenas y productores realizan este miércoles el cabildo en 'Defensa de la Tierra' en Ascensión

El asambleísta departamental por el pueblo guarayo, Roberto Urañavi , c riticó a la Policía, al Ministerio Público y al Gobierno por no frenar los avasallamientos. E spera que en el cabildo se tome la decisión de desalojar a los avasalladores que, de forma ilegal, ocupan predios privados y fiscales.

Para José Ernesto Serrate, presidente del Comité Cívico Provincial, esta reunión busca articular los mecanismos de autodefensa , pues ya no se puede seguir aceptando la incursión de grupos violentos que destruyen la propiedad privada y no respetan a las comunidades indígenas que viven en la zona.

Salvador Vaca Áñez presidente del Comité Cívico de Guarayos, adelantó que entre las propuestas del cabildo será " hacer justicia por manos propias", ante la inacción de la institución llamada por ley.



"No nos queda otra salida, no podemos tolerar que gente extraña llegue, nos quite nuestras tierra y de chapa nos chicoteen", dijo el cívico.



A Ascensión ya comenzaron a llegar las delegaciones, entre ellas, los caciques y cabildante de los 6 pueblos de la Nación Guarayu, así como representantes de los comité cívico de la Gran Chiquitania.