Industrias oleaginosas rechazan suspensión de exportaciones de soya y descartan escasez de alimentos

La medida del Gobierno Nacional , de suspender desde este jueves (27 de octubre de 2022) las exportaciones de soya, azúcar y carne, con el fin de prevenir el abastecimiento del mercado interno, es rechazada por la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob). Su presidente Jorge Amantegui, manifestó que no es real que haya desabastecimiento del mercado interno , porque de la producción nacional de soya y sus derivados el 20% cubre la demanda nacional y el restante 80% va a los mercados internacionales como exportación.

Amantegui indicó que es el Gobierno quien, a principio y mitad del año, define mediante una Resolución Biministerial las asignaciones para el mercado interno y las industrias las cumplen, porque de no hacerlo no obtienen los permisos para exportar el excedente. “Los subproductos de la soya (harinas, cascarilla y aceite) están en los almacenes; si no llegan al interior del país es a consecuencia de los conflictos sociales, en especial el cerco al departamento de Santa Cruz”, dijo.