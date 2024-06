INE registra leve repunte de las exportaciones en abril, pero persisten los números rojos en la balanza comercial

En su último informe sobre comercio exterior, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reportó un leve incremento de las exportaciones en el mes abril, lo que se tradujo en un pequeño superávit de $us 4 millones. No obstante, el mismo reporte refleja un déficit comercial acumulado, en cuatro meses, de menos $us 460,1 millones.



En el reporte, el INE refiere que las ventas externas del país pasaron de $us 659 millones en marzo de 2024 a $us 804 millones en abril, debido a un mejor desempeño en el sector agroindustrial, específicamente en la soya y sus derivados, productos que a principios de año fueron afectados por “factores climatológicos adversos que generaron pérdidas en el sector y/o retrasos en la cosecha de dicho producto”.

En tanto, las importaciones, en abril de 2024, llegaron a $us799 millones, cifra menor en $us17 millones a la registrada en el mes anterior, cuando alcanzaron los $us 816 millones. Este comportamiento representa una disminución de las importaciones en el período de referencia del 2%.

Esto generó un saldo comercial positivo de $us 4,5 millones, según reporte de la entidad.

Persiste el déficit en número globales

No obstante, si bien hay un leve repunte los números del INE dan cuenta que, entre enero y abril, las exportaciones alcanzaron a $us 2.734 millones, cifra menor en $us 923 millones a la registrada en el mismo período de 2023.

Por su parte, las importaciones a abril llegaron a $us3.194 millones, cifra menor en $us 512 millones a la registrada en igual período de la gestión pasada.

Estas cifras se traducen en déficit comercial acumulado, en cuatro meses, de $us 460 millones, “reflejando efectos del contexto económico internacional y otros factores internos, como el cambio climático y bloqueos de carreteras que persisten en el país, aunque en el último mes muestra una ligera señal de recuperación”.

Al primer cuatrimestre de 2024, las exportaciones nacionales (que no incluyen reexportaciones ni efectos personales) llegaron a $us 2.663 millones, cifra menor en $us 977 millones a la registrada en similar período de 2023, cuando alcanzó a $us 3.640 millones, lo que representa una disminución del 27%.

Este comportamiento se explica por las variaciones negativas que registraron las actividades económicas de: Agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca con 21%, Extracción de hidrocarburos un 22%, Industria manufacturera con 41% y Energía eléctrica en 58%. En tanto la exportación de la Extracción de Minería registró una variación positiva del 2%.