Ingenio Bermejo concluirá zafra en medio de demandas laborales y escasez de materia prima

La zafra en Industrias Agrícolas de Bermejo Sociedad Anónima (Iabsa) está en su fase final en medio de juicios laborales y la escasez de materia prima en los cañaverales afectados por una helada.

Se prevé que la molienda de caña concluya hasta este domingo o el lunes después de arrancar a comienzos de julio pasado.

El secretario ejecutivo de la Federación de Productores de Caña de Bermejo (Feprocab), Gumercindo Condori, confirmó a EL DEBER que el sector ya no dispone de materia prima por la poca producción en los cañaverales.

"Este año no se desarrolló la caña por falta de tiempo y aparte el frío ingresó muy temprano que no permitió la maduración. Si bien no tengo datos exactos, hemos entregado 215.000 toneladas y no creo que lleguemos a los 400.000 quintales de azúcar", dijo el dirigente.

Sin embargo, Condori afirmó que el sector cañero tiene la esperanza de que en 2022 se tenga una mejor producción para abastecer a Iabsa.

La zafra de la agroindustria en Bermejo concluirá después de la detención del presidente del directorio, Williams René Angles, en el penal de Morros Blancos, de la ciudad de Tarija, el miércoles por no pagar beneficios sociales a cuatro extrabajadores.

Angles fue aprehendido por una orden de la justicia ordinaria, donde se ventila el juicio laboral.

El secretario de conflictos del Sindicato de Trabajadores de IABSA, Américo Romero, dijo que al directorio de la empresa también se interpuso dos demandas por la no cancelación de sueldos pendientes acumulados desde el 2019 hasta la fecha.

"Existen dos amparos que se ganaron en la justicia ordinaria de Tarija, uno es de 40 trabajadores de base y el otro por seis dirigentes sindicales. La empresa nos adeuda 20 meses de sueldos", mencionó Romero.

Por su parte, el presidente del directorio de IABSA, Williams René Angles, lamentó su detención en el penal a causa del no pago de beneficios que corresponden desde hace 7 años atrás.

"Lo único que uno hace es trabajar para que el ingenio de Bermejo siga progresando, pero lamentablemente hay extrabajadores que no dejan y siguen perjudicando, ya que años antes dejaron en la bancarrota a su misma empresa. Ahora estamos solucionando", expresó Angles desde el recinto penitenciario.

Pese a las demandas laborales, el analista y economista, Jaime Balanza, enfatizó que Iabsa concluye la zafra en el más complejo escenario, ya que el sector cañero logró retirar más del 90% de la materia prima.

Agregó que la agroindustria pasó por un cúmulo de problemas, entre ellos de carácter financiero y la escasez de gas natural que hicieron tambalear la molienda de este año.