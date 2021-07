INRA analizará la legalidad de la próxima convocatoria de la CAD, sobre temas de avasallamientos en Santa Cruz

Escucha esta nota aquí

El director del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) en Santa Cruz, Adalberto Rojas Arteaga, advirtió que analizará la legalidad de la próxima convocatoria de la Comisión Agraria Departamental (CAD) para debatir el tema de los avasallamientos y toma de tierras por parte de colonizadores y campesinos en el departamento de Santa Cruz.

La aseveración de Rojas surgió luego de conocerse que los comités cívicos provinciales que se reunieron en San José de Chiquitos, el pasado 22 de julio, pedirán al gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, convoque a una nueva reunión de la CAD el 2 de agosto. En esa ocasión los dirigentes chiquitanos se declararon en “emergencia y movilización” hasta que se convoque a la instancia departamental con el director del INRA, que tiene la Secretaría Permanente.

Adalberto Rojas precisó que, como hombre de derecho y abogado, primero conocerá de dónde viene la invitación para su participación en la reunión y la aceptará dependiendo de la formalidad y el cumplimiento de la ley. “Porque yo no puedo ir a un acto ilegal. Por ejemplo, si me invita un comité cívico o una organización social, no puedo acceder, porque estaría al margen de la ley”, señaló.

En tal sentido además subrayó que, si el gobernador de Santa Cruz lo invita forma arbitraria, unilateral y sin las formalidades legales, tampoco lo hará. “Primero tendría que estar en funcionamiento la Comisión Agraria Nacional, la que debe derivar la organización a la CAD. Ahí ya estaríamos empezando dentro del marco legal”, acotó.

Además, profundizó que otro elemento de procedimiento es la invitación a las organizaciones debidamente acreditadas por el INRA. “Yo no voy a incurrir en incumplimientos, por el contrario, tendría la obligación de hacer los procesos que correspondan, hasta malversación de fondos, porque si la reunión es ilegal y se toma una botella de agua en nombre de la CAD, se estaría malversando fondos”, planteó Rojas.

Se defenderá ante la denuncia de Camacho

Consultado sobre la denuncia que ayer interpuso el gobernador de Santa Cruz en su contra, el director departamental del INRA manifestó que hasta el momento no le ha llegado alguna notificación y lo primero que hará es conocer la denuncia por delito de incumplimiento de deberes al no presentarse en la reunión de la CAD, el pasado 8 de julio, presentada ante la Fiscalía Departamental.

“No se llevó a cabo la primera reunión de la Comisión porque no se presentó el director del INRA, que es el secretario permanente, según la ley, y se perjudicó a todas las instituciones que se presentaron”, argumentó Luis Fernando Camacho, en el momento de ingresar la denuncia.

Por su parte, Rojas detalló que en esa ocasión se encontraba con baja médica por Covid-19 y que habría enviado a un subalterno en su lugar. “Pero yo no me voy a esconder ante el llamado de la ley. Si me citan no voy a decir que es persecución política, asumiré mi defensa; esa es la diferencia entre uno y otro personaje en este caso”, añadió.