INRA asegura que la Comisión Agraria es ilegal porque la Gobernación no convocó a cinco sectores; cuatro de ellos afines al MAS

Después de que la Comisión Agraria Departamental (CAD) declarara cuarto intermedio por la ausencia del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), el director nacional de esa institución, Eulogio Núñez, aseguró que no asistió al encuentro porque su convocatoria no reunió las formalidades legales.



Esta semana, la Gobernación de Santa Cruz convocó a la CAD como escenario para debatir y fiscalizar el proceso del saneamiento de la tierra en este departamento. Para este objetivo, se cursó invitaciones a las diferentes instituciones y sectores sociales, pero ante la inasistencia del INRA se declaró un cuarto intermedio.

En este contexto, Núñez ratificó este domingo que la reunión realizada el jueves por la Comisión Agraria Departamental (CAD) de la Gobernación de Santa Cruz no cumplió las formalidades legales.

“El INRA no asistió a la reunión que convocó el Gobernador (de Santa Cruz, Fernando Camacho) y ya aclaramos por qué, no acudimos porque no se cumplen las formalidades legales que tienen para hacer funcionar una comisión agraria”, dijo Núñez, según reporte de la agencia ABI.

La autoridad estatal señaló que de acuerdo a las normas para instalar esta comisión, deben participar cinco sectores sociales del país como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia 'Bartolina Sisa'.

Todas, menos la Cidob, son sectores afines al Movimiento Al Socialismo (MAS), actual partido de Gobierno.

Núñez sostuvo que, según la normativa vigente, en cada departamento del país, estas organizaciones sociales tienen sus representantes, quienes deben participar en la Comisión Agraria Departamental.

“(Sin embargo) ninguno de ellos fue invitados a esa reunión (convocada por la Gobernación de Santa Cruz); por lo tanto, no cumple las formalidades legales y de procedimiento para que pudieran haber invitado a otras organizaciones”, remarcó Núñez a ABI.

Incluso sostuvo que es el INRA el que acredita a los delegados de una comisión nacional o departamental, pero en esta ocasión no lo hizo, lo realizó “una comisión de justicia de la Gobernación” de Santa Cruz.

Ratificó que la entidad estatal no participará en espacios que sean usados para confrontar a organizaciones, en la Chiquitania, en Santa Cruz, o al Gobierno central con la Gobernación.

“Nos vamos a relacionar directamente con los actores que están mencionados en la ley, en la comisión agraria nacional y departamental, con los que tienen que ver con el acceso y tenencia de la tierra. Nos vamos a relacionar de manera directa”, acotó.

Anteriormente, el Gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acusó al INRA de "prostituir la tierra con un fin político" y de priorizar la dotación a sectores interculturales, "antes llamados como colonizadores", en detrimento de los pueblos indígenas de la región.



