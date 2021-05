Inversión de las AFP suma $us 20.896 millones y el 96% fue colocada en el país

Escucha esta nota aquí

El Ministerio de Economía y Finanzas Públicas informa que al 31 de enero de 2021, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) BBVA Previsión S.A. y Futuro de Bolivia S.A. cuentan con una Cartera de Inversiones que representa al 95% del total de los Fondos del Sistema Integral de Pensiones (SIP), con un monto de $us 20.896 millones, el restante 5% no es invertido para garantizar el pago mensual de las Prestaciones del SIP (Pensión de Vejez, Solidaria de Vejez y Pensiones por Riesgos) y otros.

Desde la cartera económica detallaron que del total de las inversiones del SIP, el 96% se encuentra distribuido en instrumentos locales (nacionales); y el restante 4% se encuentra en Bonos de Deuda Soberana (inversiones en el extranjero).

En que se invierte

En cuanto al detalle de las inversiones desde el dependencia gubernamental indicaron que las administradoras han apostado los recursos en Valores o Instrumentos Financieros que son ofertados en mercados primarios y secundarios, como ser: Depósitos a Plazo Fijo (57%; $us 11.871 millones), bonos del TGN (16%; $us 3.435 millones), cuotas de participación de Fondos de Inversión Cerrado – FIC (10%; $us 2.089 millones), Bonos de largo plazo (5%; $us 1.074 millones), cupones de bonos (4%; $us 857 millones), bonos de deuda soberana - inversiones en el extranjero (4%; $us832 millones) y otros (4%; $us 738 millones).

Rendimientos

Los rendimientos que son generados por las inversiones realizadas por las AFP, en promedio durante la gestión 2020 alcanzó a un 4,04%; lo que representa el equivalente a $us 164 millones, que fueron distribuidos de forma mensual y equitativa entre el universo de Asegurados al Sistema Integral de Pensiones (SIP) en sus cuentas individuales, permitiendo incrementar de esta manera sus Aportes realizados durante su vida laboral.

Asimismo, desde el Ejecutivo destacaron que los datos señalados demuestran que el SIP garantiza a los bolivianos el derecho a su jubilación, bajo los principios de universalidad, solidaridad y sostenibilidad.

En el Sistema Integral de Pensiones (SIP), el trabajador asegurado (dependiente o independiente) aporta el 10% de su total ganado como cotización al SIP, con destino a su cuenta personal previsional donde se registran sus Aportes, con el fin de que --previo al cumplimiento de requisitos-- pueda acceder a una prestación o beneficio como ser pensión de vejez, Pensión solidaria de vejez, Pensión por riesgo común, Riesgo profesional, Riesgo laboral, Pensión por muerte derivada de riesgos, de Vejez o solidaria de vejez, entre otros.

La recaudación de los aportes de los asegurados, el aporte solidario, el aporte patronal solidario, son registrados y acreditados por las AFP, los cuales forman parte de los Fondos de Pensiones.

Finalmente, el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas aclaró que el proyecto de devolución de recursos de las AFP cuenta con la suficiente liquidez para cumplir con su objetivo.

Al respecto, Germán Molina, analista económico, sostuvo que no se puede negar las inversiones realizadas por las AFP y que el 96% se encuentra en el país, pero se preguntó cuándo las administradoras busquen monetizar esos Instrumentos Financieros, el Estado tendrá la liquidez suficiente para devolver el dinero requerido.

“El mismo Gobierno da a conocer que ese dinero está invertido en distintos papeles, ¿pero tiene la plata necesaria y la rapidez necesaria para cambiarlos en dinero efectivo?” observó Molina.