Inversión de $us 60 millones no despega en Puerto Busch, privados buscan alianza con el Estado

Administración privada

Kempff no se atrevió a revelar la cifra que los empresarios estarían dispuestos a invertir, pero en primera instancia se construiría un puerto ‘básico’ para proyectarlo a gran escala con áreas para minerales, granos, combustibles líquidos y comercio en general. “La Ley General de Inversiones contempla la posibilidad de que hayan inversiones estrictamente privadas, inversiones mixtas e inversiones públicas en este tipo de emprendimientos. Entonces, a lo que apuntamos es a ambas posibilidades; a lo mejor una inversión mixta, pero en la qu e el sector privado tenga la administración ”, sostuvo el gerente de la Fepsc.

Por su parte, Fernando Tuma, director del Grupo Empresarial Tuma, que cuenta con inversiones importantes en la zona del municipio de Puerto Suárez -es accionista del 33% de la industria cementera Itacamba- manifestó que el proyecto a diseño final que elaboró la Sociedad Ferroportuaria Boliviana, compuesto por cinco empresas de Santa Cruz , contemplaba una inversión de $us 60 millones para un multipuert o, es decir, para minerales, granos y líquidos.

En ese sentido, el empresario subrayó que aparte de las vías de conexión, el Estado debe proveer también energía limpia y barata, puesto que la región no es parte del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y las grandes industrias que operan en esa zona fronteriza con Brasil tienen que generar su propia energía en base a gas natural, con costos que rondan los $us 60 el megavatio (MW), mientras que en Paraguay cuesta $us 32.