Jacob Ostreicher: “Quiero volver a Bolivia y recuperar los bienes que me robaron”

Con la gentileza del traductor e intérprete oficial Alex Flores Guzmán, el empresario estadounidense Jacob Ostreicher, que vino a invertir en el agro en Bolivia y que en 2011 fue encarcelado un año, víctima de una red de corrupción orquestada desde las altas esferas de tres ministerios, anunció que quiere volver por sus bienes. Le quitaron todo y metieron a Palmasola.

Su nombre volvió a sonar después de las disputas por tierras registradas en lo que años atrás fue de su propiedad (y de sus socios), en la localidad de San Antonio de Junte (Guarayos).

En entrevista exclusiva con EL DEBER se refirió a las tierras tomadas (por supuestos afines al MAS) y los actos violentos que se saldaron con la muerte de Franklin Delgadillo. Para él no existe justicia en Bolivia, pero indicó que en un futuro volverá a reclamar lo que le fue arrebatado.

Por ahora vive en Nueva York (EEUU) y se dedica a cuidar a sus padres sobrevivientes del holocausto. Habló de la abogada colombiana Claudia Liliana Rodríguez Espitia y del ex fiscal antinarcóticos que la apresó, Álvaro La Torre. Le parece increíble que hoy sean pareja y estén casados. Dijo que no le desea a nadie que le pase lo que él vivió en el país.

- ¿Qué sabe usted de sus bienes en Guarayos que le incautó el Estado hace más de 10 años?



Los que sé de mis propiedades es a través de mis abogados Yimy Montaño y Jerjes Justiniano. La tierra que me fue confiscada está ahora en poder de Claudia Liliana Rodríguez y de Álvaro La Torre, ellos están trabajando mis tierras. ¿Con el permiso de quién, no lo sé.

Segundo, me resulta increíble saber que Álvaro La Torre, quien fue el fiscal que puso en la cárcel a Claudia Liliana Rodríguez Espitia, esté trabajando con ella ahora y por lo que nos hemos enterado que se casaron. Eso es realmente increíble para mí.

- ¿Cuántas hectáreas de tierra usted tenía y que otros bienes?

Eran 30.000 hectáreas, donde se había maquinaria y equipos valuados en millones de dólares.

¿Qué información tiene del caso y de todos sus bienes y como califica que hoy en actos violentos gente afín al MAS tomen sus tierras?

Es una situación muy desafortunada lo que está pasando en mis tierras, no tengo mucha información al respecto, pero lo voy a discutir con mis abogados. No hay mucho que yo pueda hacer desde acá (Estados Unidos); sin embargo, me informaré bien para saber que está sucediendo con la gente que quiere tomar las tierras.

¿Qué sabe del juicio que le siguen en Bolivia?

Lo que sé, por mis abogados, es que ellos han estado trabajando casi con las manos atadas a sus espaldas porque el sistema de justicia en Bolivia no ha mejorado. Son mis mejores deseos que en un futuro, el sistema de justicia de Bolivia cambie y de ese modo pueda volver, pero por el momento la justicia está muy corrupta. Quiero volver y recuperar las tierras que me robó Claudia Liliana Rodríguez, y en este caso Álvaro La Torre también.

¿Cómo está usted y cómo vive ahora después de estar preso en Bolivia y de todo lo que vivió en este país?

Por fortuna yo vivo, pero desafortunadamente después de la prisión en Bolivia, tengo ciertos problemas para dormir, pues despierto a medianoche con movimientos bruscos, con pesadillas por todo lo que viví en Bolivia, algo que no se lo deseo a nadie. Definitivamente no lo puedo superar.

¿Usted cree que en Bolivia existe justicia y si volvería a este país?

En este preciso momento no existe justicia en Bolivia. Dios mediante mi deseo en el futuro es volver a Bolivia a reclamar los bienes que me robaron.

¿Cómo está con su familia, sus 11 nietos cuyas fotos estaban impresas en una frazada con la que usted se tapaba en la cárcel?

Lamentablemente esa frazada que tenía impresa con las fotos de mis 11 nietos, se quedó en el hospital en Bolivia cuando tuve que salir huyendo, siempre me la reclaman. Ahora me dedico a cuidar de mis padres, ambos son sobrevivientes del Holocausto, tanto mi padre como mi madre. Son un ejemplo para mí.

¿Qué puede decirle a Bolivia?

Estoy muy agradecido con Bolivia y decirles que amo Bolivia porque nunca tuve ningún problema con un boliviano, mi problema fue Claudia Liliana Rodríguez y a partir de eso todo fue un gran problema. Amo a Bolivia y a su gente les agradezco mucho. También quiero decirle gracias al periodista Guider Arancibia por ser tan valiente y exponer la corrupción e incluso por poner en riesgo su vida.

