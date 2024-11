Javier Milei en la tapa de The Economist: "Mi desprecio por el Estado es infinito"

La revista británica The Economist dedica su portada y dos artículos extensos a Javier Milei, titulando provocativamente: “Mi desprecio por el Estado es infinito”. El medio destaca los logros económicos alcanzados durante su primer año de gobierno, donde logró reducir la inflación de un 13% a un 3%, recortó el gasto público en un 30% y disminuyó el riesgo país a su nivel más bajo en cinco años, según publica elobservatorio.com.uy de Uruguay. Sin embargo, The Economist también aborda los riesgos asociados a su modelo. A pesar de los avances , el incremento de la pobreza del 40% al 53% y el potencial de una crisis cambiaria, derivada de la liberación del peso, son preocupaciones significativas para el futuro del país. La revista señala que, aunque Milei comparte similitudes con Donald Trump, su enfoque económico es más coherente y está alineado con principios de mercado libre y anarcocapitalismo. El presidente argentino enfrenta un panorama de creciente oposición y volatilidad política, con tensiones internas que podrían complicar la sostenibilidad de sus reformas. The Economist presenta a Milei como un líder radicalmente comprometido con el libre mercado, implementando reformas económicas profundas que recuerdan al thatcherismo. Su estilo, caracterizado por un temperamento explosivo y retórica anarcocapitalista, se alinea con su mantra de reducción del Estado y promoción de mercados abiertos. Su famosa declaración, “Mi desprecio por el Estado es infinito”, encapsula su postura hacia el gobierno y las regulaciones. La revista describe su programa como serio y arriesgado, especialmente considerando la inestabilidad económica histórica de Argentina y los desafíos políticos internos. Los artículos de The Economist subrayan varios avances económicos bajo la administración de Milei. Estos incluyen la reducción significativa de la inflación, que pasó del 13% al 3% mensual, un recorte del gasto público en casi un tercio, y una mejora en el riesgo país, que se redujo de 2000 a 750 puntos. También se destaca la desregulación de sectores clave, como el mercado de alquileres y la aviación, lo que ha aliviado la presión en los mercados. Además, Milei logró un superávit primario en todos los meses de su gobierno, un logro notable en un país con una considerable deuda externa.



 Riesgos económicos y sociales

A pesar de estos logros, The Economist advierte que las políticas de Milei han contribuido a un aumento alarmante de la pobreza, que se elevó del 40% al 53% en 2024. Esta discrepancia entre los logros macroeconómicos y las dificultades sociales podría desencadenar tensiones políticas y sociales. La eliminación de controles cambiarios también plantea el riesgo de una crisis cambiaria, especialmente si el peso se devalúa, lo que incrementaría la inflación y amenazaría los avances económicos. Además, la creciente oposición política, especialmente por parte del peronismo, podría entorpecer su capacidad para gobernar a largo plazo.



Si bien algunos analistas trazan paralelismos entre Milei y líderes como Donald Trump, The Economist sostiene que Milei se inserta en una tradición diferente. Mientras Trump adoptó un discurso populista que contrasta con el mercado libre, Milei se presenta como un "creyente genuino en los mercados abiertos y la libertad individual". Aunque ambos comparten una retórica de rechazo al Estado, las políticas de Milei se basan en una visión económica más coherente y de largo plazo, aunque no exentas de riesgos.



El artículo advierte sobre los riesgos políticos que enfrenta Milei, incluida la resistencia creciente del peronismo y la volatilidad de su propio liderazgo. Recientemente, rompió con su vicepresidenta, lo que podría intensificar las tensiones internas. A medida que las reformas avanzan y sus efectos sociales se profundizan, el presidente argentino podría enfrentar una mayor oposición tanto interna como externa. Su capacidad para gestionar estos conflictos será crucial para determinar el éxito o fracaso de su administración.



El análisis de The Economist resalta que, aunque arriesgadas, las reformas de Milei ofrecen lecciones valiosas sobre cómo un enfoque radical de mercado libre puede transformar una economía inestable. A nivel global, especialmente en países con economías debilitadas o altos niveles de gasto público, el modelo de Milei podría servir como un ejemplo de cómo la drástica reducción del Estado y la desregulación pueden provocar cambios significativos. Sin embargo, también advierte que este "experimento" podría resultar contraproducente si no se manejan adecuadamente los riesgos asociados a la desigualdad social y las tensiones internas.



En el ámbito internacional, Milei ha mostrado pragmatismo, especialmente en su relación con países como China y Brasil. Aunque en campaña fue crítico con ambos, en el ejercicio del poder ha adoptado un enfoque más conciliador, lo que le ha permitido mantener relaciones comerciales importantes, especialmente con el gigante asiático. Este pragmatismo será crucial en el futuro, a medida que Milei continúe navegando por un complejo panorama geopolítico mientras sostiene su postura económica de apertura de mercados.