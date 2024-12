Jean Pierre Antelo: “El PGE es copia del año pasado, no refleja la realidad económica del país”

Vi el video, lo estaba escuchando y es un desconocimiento de esta región. Y una falta de no reconocer dos cosas. El rol que tiene Santa Cruz para la economía, para el desarrollo del país, porque no es un progreso para solo nuestra región, lo que hace Santa Cruz con la producción de alimentos es para todo el país. El presidente desconoce ese rol tan importante que hay en esta región y que se lo puede potenciar aún más. Una segunda observación es la facilidad de traspasar la responsabilidad del Estado, la ineficiencia del Estado con un modelo agotado al sector privado. La inflación, la falta de combustible, el tema de los precios de las canastas básicas, son un síntoma de un modelo que se agotó y que no puede seguir. Esa es la verdad.

Parece ser la agenda que va a dirigir las próximas elecciones, pero que lo importante más bien es exigir cómo resolver la realidad de la crisis que vive este país. Si se sigue polarizando, si nuestros líderes políticos no se dedican a hacer gestión. La crisis va a ser mucho más dolorosa. Estamos terminando un año donde se planificaba una inflación alrededor del 3 y 4%, estamos con una inflación del 9%, un déficit fiscal mucho más grande. Entonces, el país entiende esta realidad. Ya la gente entiende que la política hoy en día no se muestra responsable para que el país se desarrolle de manera tranquila, para que podamos transitar, que podamos comer. Así que creo que la polarización le hace mucho daño al país.

Para mí es un gran error en un momento donde Bolivia está pasando por una crisis de balance de pago, donde necesita divisas. Donde las únicas dos cosas que funcionan en lo económico son el sector agroproductivo y el sector minero. Ambos sectores están exportando, son las únicos que generan divisas. Atacar a lo único que funciona me hace creer que hay un desconocimiento total que se ve plasmado en el Presupuesto General del Estado, y que creo que se traduce en este tipo de medidas. Esperamos que el Gobierno los pueda entender y revierta esta medida. Porque persistir con una restricción a las exportaciones, no va generar más más divisa, sino que va provocar una mayor inflación y la crisis se va a profundizar.

Nosotros compartíamos con todos los sectores la preocupación por el artículo 7 de las Disposiciones. Entiendo, en la Comisión de Diputados lo elimino, pero se debe ver si obviamente la Asamblea en su totalidad lo rechaza, porque si no, no sirve de nada. Nos preocupa que es una copia y pega del presupuesto del año pasado. Si ustedes leen el presupuesto, no hace ninguna mención a la crisis que vive el país. Es más, se enfoca en seguir buscando cubrir el déficit fiscal con deuda, uno externa, de más de 3.000 mil millones de dólares y la otra es con deuda interna, seguir prestándose del Banco Central y de la Gestora para poder seguir cubriendo el déficit fiscal. ¿Y qué es el déficit fiscal? Es gastar más de lo que tenemos. Entonces, esas son las cosas profundas que vemos en el presupuesto. No reconoce una crisis, no reconoce un tipo de cambio paralelo, sigue hablando de una variación del tipo de cambio más o menos 10%. Cuando ya vemos una indexación a la criptomoneda publicada por el Banco Central, está por arriba del 50 y 60%. Entonces, nos preocupa que no haya un análisis real de la situación económica del país.