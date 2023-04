Jean Pierre Antelo posesionado presidente de la Cainco: "La política se comió a la gestión"

Esta situación según su criterio genera desaliento, incertidumbre y desesperanza en los grandes empresarios que siempre se han caracterizado por mirar el futuro con optimismo en medio de las situaciones adversas.



Antelo puntualizó que la situación "está fuera de nuestro control, del control de los empresarios" y eso se debe a tres situaciones que se deben resolver.



La primera, Bolivia pasó de pensar en el bicentenario a navegar en medio de la incertidumbre y la inestabilidad. Los datos oficiales indican que

de ser el país más dinámico en Sudamérica durante varios años gracias al auge de materias primas, ahora es la segunda economía menos recuperada junto con Ecuador, observó el empresario.



"De ser un país que exportaba en neto más de 5.000 millones de dólares anuales de hidrocarburos nos hemos convertido en un importador neto de al menos 1.000 millones de dólares en combustibles. De ser un país con pequeños superávits fiscales durante ocho años, nos hemos trasformado en uno de nueve años de altos déficits que nos han llevado a ser una de las economías más riesgosas de Sudamérica, tal como lo han indicado recientemente organismos internacionales y agencias calificadoras. Y de ser una economía con un récord en reservas internacionales de divisas, ahora ni siquiera sabemos en cuanto están, dónde están y a dónde van", críticó Antelo.



Subrayó qué la política económica actual es insostenible y que bajo este rumbo en la conducción económica "nos dirigimos peligrosamente a una situación de caos y anarquía".



Las trabas



Antelo indicó que las empresas familiares están bajo ataque, pues durante los últimos años las empresas han experimentado un clima de negocios adverso en muchos sentidos. Si no hubiese sido el auge externo coyuntural, la situación habría sido aún más crítica.



"Por motivos ideológicos, nos han limitado deliberadamente el derecho de aportar a la sociedad con más y mejor producción. Nos han aplicado restricciones a las exportaciones, prohibiendo el uso de nuevos eventos de biotecnología, llenándonos de fiscalizaciones y trámites burocráticos. Este pasado miércoles avasalladores ingresaron a un predio productivo, hubo varios heridos y hay muertos. ¿Dónde están las autoridades?", lamentó Antelo.



La política



Para Antelo, el actual escenario se debe a que: "la política destrozó la gestión, simplemente se la comió, la borró, la hizo desaparecer. Tenemos la región agroindustrial más importante del país. Sólo por poner un ejemplo: la temporada de soya está comenzado; miles de camiones circularán en el Este del departamento y me pregunto ¿cuándo tendremos una doble vía a Pailón? ¿Cuándo asfaltaremos los 30 kilómetros que faltan para que el puente más grande del país una el “Norte Integrado” con la “Zona Este”? ¿Cuándo los diferentes niveles de gobierno se pondrán de acuerdo para que el milagro suceda, sin importar quién es el santo?, se preguntó Antelo.



El nuevo presidente de la Cainco sostuvo que en Santa Cruz se está saliendo de una epidemia de dengue y es absurdo que la discusión entre las autoridades se centre en las competencias legales y no en las medidas para combatir la epidemia.



También manifestó qué en el área metropolitana el Parque Industrial generó otra pelea entre los niveles de gobierno departamental y municipal que impide se busquen soluciones, mientras las industrias siguen operando en condiciones deplorables.



"Solucionen de una vez los problemas de gestión. Despójense de sus intereses políticos. Dejen de poner excusas y pretextos", exigió Antelo.



Acción



En la parte final de su discurso Antelo precisó que no pueden tener una conducta pasiva y permitir "una espiral de crisis política, económica y social".



"Debemos analizar desapasionadamente temas estructurales que nos están carcomiendo. Entre ellos, el actual esquema de subsidios de combustibles, la pertinencia de un nuevo régimen cambiario y qué hacer con las empresas públicas deficitarias", dijo Antelo.



Remarcó qué el empresariado no debe dejarse distraer del objetivo de tener ese país distinto. Una Bolivia donde cada ciudadano pueda vivir, trabajar y emprender sin temor.