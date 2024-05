Jhonny Morales: “Se abrieron más empresas y eso refleja que no hay crisis como dice Cainco”

Cainco dijo que la crisis económica se desborda ¿qué dice el Gobierno al respecto?



Partamos desde qué se entiende por crisis económica. Cuando se habla de una crisis económica se trata de una contracción de la actividad económica en un país, es decir, que estamos decreciendo. Es cuando un país se está contrayendo como sucedió el año 2020 (en casi un 9%) ahí sí era correcto definir esa situación económica como una crisis.



Pero de acuerdo a los datos del INE, nosotros vamos a crecer en el orden del 3%. Entonces ¿dónde está la contracción como dice Cainco?



Si a eso sumamos un elemento fundamental que son los precios en la economía boliviana, nuevamente están por debajo del 1%, exactamente estamos con 0,74% de inflación.



Pero las empresas dicen que enfrentan una ‘inflación importada’ que se traduce en costos más altos para el comprador...



Primero, nosotros no vivimos de todo lo que se importa; es decir, no todos consumimos importado. Evidentemente tenemos productos que están a la alza como el tomate, la cebolla y algún otro producto más, si no me equivoco huevos, pero también por otro lado tenemos productos que registran un descenso en los precios, el ejemplo de la papa, el haba y la arveja. La inflación muestra el conjunto de la canasta básica de una familia y ahí los alimentos tienen una mayor ponderación.



Sin embargo, la ‘inflación importada’ y el alza salarial también impactará en la recaudación impositiva ¿hicieron ese análisis?



Un factor coyuntural es la recaudación del IVA porque grava las ventas en todo el territorio nacional. El IVA de enero hasta abril aumentó en 10,2% con respecto a similar periodo de 2023, y si comparamos de enero a abril es un aumento del 8,7%.



Entonces, Bolivia no vive una crisis económica...



Tenemos un comportamiento económico, la economía estuvo creciendo y los precios son estables. Por ejemplo, la base empresarial a febrero, son 379.246 empresas, mayor a la base a diciembre de 2023. Entonces, se inscribieron 2.374 nuevas empresas y se cerraron alrededor de 500. Este es un elemento que contradice a Cainco, si hay crisis por qué hay un mayor número de empresas que se abren.



De esas nuevas empresas ¿cuántas son unipersonales?



Una crisis económica es el reflejo de una contracción del nivel económico en un país. Pueden ser unipersonales , entonces pregunto a Cainco ¿por qué se abren? porque son personas que abren un NIT porque tienen expectativas. Si estamos en crisis no abriría ningún negocio, así sea unipersonal. Entonces, la posición de Cainco para nosotros es política.



Hablando del comportamiento de las empresas, según datos de Asoban, se han contraído los créditos empresariales y para medianas y pequeñas empresas a marzo 2024...



Yo debo manifestar que el negocio de cualquiera entidad financiera es la intermediación, toman los depósitos y dan créditos. De acuerdo con los datos que menciona, hay temporadas, por ejemplo, en los primero meses del año los bancos empiezan a tener una mayor cantidad de costos y luego ya canalizan los créditos. Pero también hay que destacar que en IVA aumentaron en 47% sus recaudaciones en 2024 y en utilidades crecieron hasta un 127%.