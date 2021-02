José Carlos Márquez Díaz: “Asunción es la punta de lanza para ingresar al Mercosur”

Escucha esta nota aquí

El objetivo de brindar soluciones eficientes, económicas y ecológicas mediante la provisión de transporte eléctrico en Bolivia, motivaron a José Carlos Márquez Díaz a crear el año pasado Industrias Quantum Motors S.A., la primera fábrica de autos eléctricos en el país. La firma expandió en 2021 sus operaciones a Paraguay y prevé aterrizar en otros mercados como Perú y Centroamérica.

José Carlos Márquez Díaz es ingeniero industrial y de sistemas de profesión. Estudió en la Universidad Privada Boliviana (Cochabamba). En la actualidad, además de ser socio fundador, director y gerente general de Industrias Quantum Motors S.A., es gerente general de las empresas Metalin Ltda. (metalmecánica) y de Gorila (importadora y alquiler de maquinaria industrial). También fundó la firma Amerpages (directorio de empresas de toda América en internet), en la que fungió como CEO.

- Este año, Quantum desembarca en Paraguay, ¿Cómo se produce la llegada a ese mercado?

Así es. El 2021 es para Quantum no solo un año de consolidación, si no de expansión. El inicio de operaciones en Paraguay obedece al cumplimiento del Plan Estratégico 2020-2025. Vemos en el Paraguay un mercado muy interesante para la movilidad eléctrica. El país genera un gran excedente en la producción de energía, por lo que su precio es muy bajo, mientras que el precio de la gasolina no es subvencionado como en Bolivia. Estos dos factores hacen que el ahorro usando autos eléctricos sea dos veces más competitivo que en Bolivia.

Por otra parte, Paraguay es integrante pleno del Mercosur, por lo que la apertura de negocios en Asunción, se constituye en punta de lanza para entrar a mercados como Brasil, Argentina y Uruguay, ya que los vehículos entran sin gravámenes arancelarios, haciendo a nuestros motorizados muy atractivos en precios.

- ¿A qué otros territorios planea expandirse Quantum?, ¿por qué optarán por esos mercados?

El plan estratégico plantea la inserción de la empresa en diferentes puntos del continente. Por las condiciones y madurez del mercado peruano, Perú es el siguiente país en el que operaremos, y contaremos inicialmente con dos sucursales propias en la gran Lima. Igualmente, está en curso la apertura de nuevos locales en Centroamérica, y se ha constituido la empresa subsidiaria en El Salvador, para luego avanzar en los países vecinos.

Las condiciones de mercado, así como el tamaño del mismo, hacen que Centroamérica sea un destino muy conveniente para los productos que ofertamos.

- En septiembre del año pasado Quantum cumplió un año, ¿cómo evalúa este tiempo?, ¿cuántos vehículos lograron vender?, ¿cumplieron sus metas?

Quantum tuvo que afrontar todo tipo de crisis desde su nacimiento. Pasamos por la gran crisis político-social de octubre de 2019, el cambio de autoridades, la crisis social y política de Chile (puertos cerrados y con problemas por más de un mes), pandemia en China, pandemia en Bolivia y actualmente, afrontamos las consecuencias económicas de todo esto. Ciertamente, no ha sido un año fácil, pero hemos sabido afrontarlo y sobreponernos, haciendo posibles ventas de más de 500 vehículos eléctricos.

Dada la situación por la que atravesó del país, estamos satisfechos con lo realizado en la gestión, además de haber realizado un trabajo de fortalecimiento de marca con muy buenos resultados y gran aceptación de la población.

- ¿Cómo impactó la pandemia en sus planes y operaciones en 2020?, ¿Qué acciones aplicaron para poder seguir trabajando?

Si bien el 2020 ha sido sumamente difícil que dejó luto en las familias bolivianas, también fue un año de aprendizaje y fortalecimiento. Las reflexiones que la gente saca del Covid-19 y de la relación del ser humano con la naturaleza, llevan a la conclusión de que debemos ser más conscientes en nuestro día a día, lo cual promueve la idea de un transporte ecológico y económico.

Para esto, y sin que quede duda alguna, la mejor solución la presta Quantum y su gama de eficientes y económicos vehículos eléctricos ecológicos.

Se debe recordar también, que, al inicio de la pandemia, la empresa puso su grano de arena al promover proyectos de lucha contra el Covid-19. Se logró hacer respiradores que a la postre fueron de alivio en la población, así como máscaras faciales, cápsulas de transporte y otros proyectos. Fue una muestra más de que el boliviano puede hacer grandes cosas si se lo propone y se le permite.

- ¿Cuáles son sus planes para este año y en el mediano plazo?

Este año tenemos que consolidarnos como empresa, con una mejora continua de nuestros productos. Queremos ponerle mucha fuerza al uso de un nuevo modelo, que es el Colobrí, orientado al servicio público, tiene una autonomía de 120 km, viene con baterías de litio, haremos lo posible por solamente usar baterías fabricadas con celdas provistas por Yacimientos de Litio Bolivianos. Paralelamente, se tiene el plan de expansión y búsqueda de nuevos mercados.Tenemos un área de inteligencia de negocio para nuevos emprendimientos, siempre relativos a la electromovilidad. Si todo sale bien y conseguimos un financiamiento importante, en poco tiempo Quantum tendrá noticias que harán enorgullecer a los bolivianos.