Juan Antonio Morales: “Desbloquear los créditos en el Legislativo le daría un respiro a las reservas internacionales”

En una conferencia magistral realizada en el marco del Alumni Week 2023 de la Universidad Católica Boliviana, Juan Antonio Morales, ex presidente del Banco Central de Bolivia (BCB) evaluó la situación de la economía del país. En un contexto en el que el nivel de las reservas internacionales es “delicado” y en el que hay “ataques” al tipo de cambio, propone acciones efectivas que no cambien completamente la arquitectura económica vigente.

Esas son medidas que no tienen mayor alcance. Hay que avisar a la población que se está haciendo un esfuerzo grande por bajar el déficit a un nivel manejable y un nivel manejable es ir hacia el 3% del PIB. Al mismo tiempo, hay que hacer un esfuerzo grande para recuperar las reservas internacionales. Las otras medidas no tienen mayor importancia.

Una condición absolutamente indispensable es bajar sustancialmente el déficit fiscal, no ‘solo pestañitas’. Una vez que se obtenga eso, tratar que la banda cambiaria que ya hay entre el precio de venta y el precio de compra del dólar funcione bien, que las demandas del mercado se establezcan dentro de esa banda y eso se puede lograr acompañando las medidas con política monetaria y con transparencia e información al público. Creo que la transparencia y la información son absolutamente cruciales. Una cosa que me dijo un experto en comunicación, cuando era presidente del Banco Central, es que nunca hay que mentirle al público. Hay que callarse a veces, pero nunca hay que mentir.

No estamos todavía en la situación que se tenía en agosto de 1985, pero podemos llegar si no se toman las medidas oportunas. En este momento yo creo que se necesita un gran acuerdo político. Una primera tarea inmediata es desbloquear todos los créditos que están en consideración en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Eso daría un respiro a la situación de las reservas, aunque claro la mayor parte de esos créditos son para proyectos, no son de libre disponibilidad.