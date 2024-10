Juan Pablo Demeure: “Se pone en riesgo la seguridad alimentaria en Cochabamba”

La situación es crítica. Muchos restaurantes han tenido que cerrar porque no pueden conseguir insumos. Cadenas enteras, como los avicultores, están paralizadas; no han llegado los pollos bebés que necesitábamos para fin de año. La industria láctea también está en problemas, con productos que no pueden transportarse a otros departamentos. Esto está generando una ruptura en las cadenas de suministro y daños irreversibles.