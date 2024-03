La Academia de Mujeres Emprendedoras presentó a las 45 seleccionadas para su tercer programa en Santa Cruz

Por su parte, Sizue Moraes, ganadora del capital semilla en 2023, expresó: “AWE me cambió la vida; me enseñó el potencial que tengo como persona y como profesional. Si uno no acciona, las cosas no suceden”. Como ella, 25.000 emprendedoras han sido beneficiadas en 90 países. Para el 2025, la Academia espera que 50 millones de mujeres logren un empoderamiento económico con el fortalecimiento de sus negocios.