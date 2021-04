La AJ interviene sitio de juego ilegal en Cochabamba

Escucha esta nota aquí

La Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ) intervino este viernes un sitio de juego ilegal, ubicado en la zona Villa Busch Norte, en la ciudad de Cochabamba.

Jéssica Saravia, directora de la entidad, explicó que a través de una denuncia se identificó la existencia de una casa ilegal de juego en la que se encontró 12 personas realizando apuestas en juegos de mesa.

“Los responsables, con el afán de evitar la intervención, escondieron los medios de juego, los que posteriormente fueron decomisados. Cuando estos lugares no tienen autorización, no cumplen los requisitos mínimos para garantizar seguridad y transparencia en las actividades”, dijo Saravia, a tiempo de lamentar que los participantes no contaban con ninguna medida de bioseguridad y además se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas.

Ante este hecho, la AJ iniciará procesos administrativos contra los responsables del lugar por el desarrollo de actividades de juego de azar sin autorización en el marco de la Ley 060.

Saravia invitó a la población a registrar sus denuncias de forma anónima en el portal www.aj.gob.bo o la aplicación AJ Móvil.

