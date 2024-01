La ANH culpa a sobredemanda de combustibles por filas en surtidores

Después del largo fin de semana, que incluyó el feriado por el día del Estado Plurinacional, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) informó que el suministro de combustibles líquidos es normal en el país. Además, aseguró que las largas filas registradas se deben a una sobredemanda generada por la población.



Las largas filas continuaron incluso ayer en especial en Santa Cruz de la Sierra y en provincias. Ante esta situación, la ANH aseguró que las colas se registraron por una sobredemanda que hizo que varios surtidores terminen su provisión de gasolina y diésel de forma rápida.



“En las diferentes colas hemos podido ver vehículos que tenían la mitad del tanque de combustible y estaban haciendo innecesariamente la cola; esta psicosis ocasiona que la comercialización sea mucho más rápida. Es decir, las estaciones cuentan con autonomía de día y medio de combustible líquido y, dada la alta demanda, a mediodía están terminando sus productos”, explicó director Distrital de la ANH en Santa Cruz, Jimmy Méndez.



No obstante, Germán Jiménez, director ejecutivo de la ANH, señaló que en coordinación con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), realiza los esfuerzos para asegurar un suministro ininterrumpido de combustibles en los nueves departamentos de Bolivia.



Además, aseguró que, por el largo feriado, se programaron volúmenes significativos para el despacho a las estaciones de servicio del país.



Sin embargo, los bloqueos en los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, Potosí y Oruro en los últimos dos días, han llevado a la paralización de 130 cisternas, equivalentes a casi 5 millones de litros.



En la ruta Cochabamba - La Paz - Oruro, en los sectores de Llavini y Parotani, se encuentran aproximadamente 90 caiones cisternas varados, mientras que en la carretera Cochabamba - Santa Cruz se registran 30 cisternas parados, además de otros en puntos de bloqueo en Oruro y Potosí registrados en la última jornada.



Subvención



En su mensaje por el día del Estado Plurinacional, el presidente Luis Arce, aseguró que su Gobierno no quitará la subvención de los combustibles como el diésel y la gasolina.



“Nuestro Gobierno no reduce salarios, ni recorta la inversión pública, ni privatiza nuestras empresas y recursos naturales, ni levanta la subvención a los hidrocarburos, ni alinea nuestra política exterior a los mandatos imperiales”, dijo Arce.



Varios analistas, cuestionan esta medida y aseguran que a largo plazo no es factible seguir subvencionando el combustible.



En 2023, por la importación de combustible el Banco Central de Bolivia utilizó $us 2.682 millones de las Reservas Internacionales Netas (RIN) para la operación.



Desde el 2004, Bolivia subvenciona el precio de la gasolina y el diésel. La medida continuó, hasta la fecha, como política de Estado del Gobierno del MAS.