La banca boliviana realizó operaciones en yuanes por un valor de $us 40 millones

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó que entre los meses de marzo y junio de 2023, las entidades financieras del país realizaron operaciones en yuanes por un valor de $us 40 millones . Estas transacciones se realizaron dentro de actividades de comercio exterior y el Banco Unión fue el que canalizó más este tipo de servicios.

El dato lo reveló al dar detalles del pronto arribo a Bolivia de dos bancos chinos: el Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y el Bank of China, los más grandes del país asiático.