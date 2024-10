La CAO respalda a los ganaderos, tras el impasse con los comercializadores de carne

"La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) manifiesta su rechazo a las acciones violentas contra directivos de la Confederación de Ganaderos de Bolivia (Congabol) realizadas el 7 de octubre, en instalaciones de Conaltid, por ciudadanos que dicen ser comercializadores de carne", inicia el documento.



El lunes, 7 de octubre, los productores asistieron a convocatoria del Gobierno para analizar la situación del abastecimiento de carne de res al mercado nacional. En la oportunidad, los ganaderos demostraron con cifras que en lo que va del año, se ha comercializado una mayor cantidad de animales que en similar periodo ese años anteriores. "Por tanto, la situación actual no es atribuible al sector ganadero", asegura la CAO.



Es más, argumentan que "como es de conocimiento, los productores somos tomadores de precio cuando vendemos nuestros productos. Es el mercado quien se encarga de fijar cotizaciones en función de oferta y demanda. El desequilibrio actual de precios es de forma generalizada a la mayoría de los productos de la canasta familiar y esto no es atribuible a los productores por las siguientes razones":



1. La falta de divisas ha incrementado los costos de todos los productos importados para la producción.



2. Desde el segundo semestre de 2023 venimos soportando una sequía no vista en varias décadas.



3. El desabastecimiento de carburantes afecta de forma negativa a las distintas cadenas productivas.



4. La población de todos los países vecinos tiene mayor poder adquisitivo que la nacional, por tanto, puede pagar precios más elevados que nosotros.



"Como se puede ver, la situación actual no se resuelve buscando presionar a los productores, ya que no somos los que generamos la subida de precios y tampoco tenemos a la crisis económica actual en nuestras manos para el corto plazo", manifiestan en el comunicado.



Y agregan que "hoy, por el tema climático adverso, tenemos grandes pérdidas en nuestras actividades productivas y solo debemos afrontar nuestras obligaciones financieras y sobrellevar pérdidas cuantiosas. Por tanto rechazamos cualquier intención de estigmatizar a nuestro sector y es aún más reprochable que un escenario de diálogo civilizado se convierta en extorsión y chantaje a nuestra dirigencia ganadera".