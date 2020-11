La deuda mundial escalará en 2020 a un récord de $us 277 billones, el 365% del PIB

Escucha esta nota aquí

La deuda de hogares, empresas, bancos y gobiernos de todo el mundo sumaba al cierre del tercer trimestre de 2020 un total de $us 272 billones y alcanzará al ritmo actual un máximo histórico de $us 277 billones, el equivalente al 365% del PIB mundial, al final del año, según los cálculos del Instituto Internacional de Finanzas (IIF), reportó Europa Press.

De este modo, el "tsunami de deuda" acumulada cerraría 2020 alrededor de $us 20 billones por encima del apalancamiento registrado a escala global al final del año pasado como consecuencia de la respuesta de los países al impacto de la pandemia de Covid-19.

En las economías avanzadas, la deuda se situó en el tercer trimestre del año en $us 196,3 billones, el 382% del PIB, mientras que la deuda de las economías emergentes aumentó hasta un nuevo récord de $us 72,6 billones, equivalente al 248% del PIB.

Del conjunto de la deuda mundial contabilizada hasta finales de septiembre de 2020, unos $us 65,6 billones correspondían al sector financiero, mientras que el endeudamiento público sumaba $us 77,6 billones, la deuda empresarial $us 79,6 billones y la de las familias $us 49,2 billones.

"Ha habido un ritmo sin precedentes de acumulación de deuda mundial desde 2016, con un incremento de más de $us 52 billones", destaca el IIF, señalando que en el cuatrienio anterior el incremento de la deuda mundial había sido de unos $us 6 billones.

"Como resultado, existe una incertidumbre significativa sobre cómo la economía global puede desapalancarse en el futuro sin implicaciones adversas de relevancia para la actividad económica", añade la institución, que advierte de que la próxima década podría traer una "respuesta fiscal reflaccionaria", en contraste con el sesgo de austeridad de la década de 2010.

De hecho, el IIF advierte de que, si la pila de deuda global continúa creciendo al ritmo promedio de los últimos 15 años, las estimaciones preliminares sugieren que podría superar los $us 360 billones para 2030, lo que supone un incremento de $us 85 billones sobre los niveles actuales.

