La ejecución de la inversión pública en 2022 llegó al 47,6%

Bolivia cerró 2022 con una inversión pública ejecutada del 47,6%, lo que representa $us 2.634 millones de los $us 5.015 millones planificados para esa gestión , informó el ministro de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui.​ Entre los niveles de Estado, la administración central uso el 76% de sus recursos.

La inversión ejecutada el año pasado es menor en porcentaje y valor a la inversión concretada en 2021, que llegó al 48,3% y representa $us 2.646 millones, de acuerdo con datos de esa cartera de Estado.

El Gobierno había planificado para 2022 una inversión pública de $us 5.015 millones y proyectó un crecimiento de 5,1%. No obstante, el presidente Luis Arce reveló, en su mensaje del 22 de enero, que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de Bolivia no llegó a esa meta y al cerrar la gestión es de “cercano al 4%”.