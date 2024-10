La escasez de combustible y de algunos alimentos de los Valles golpean a Santa Cruz

“Llevo pollos al sur del país, pero con los problemas de combustible he perdido dos contratos. Los productores no pueden esperar tanto tiempo para que su carga sea llevada donde ellos quieren, por lo que están a la expectativa de los fletes que tengan suficiente combustible y los contratan de inmediato. Yo no tuve suerte porque, como ve, sigo haciendo cola en este surtidor”, observó Berno, que junto a una treintena de motorizados esperan su turno en el surtidor del kilómetro nuevo de La Guardia.