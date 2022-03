La influencia de Rusia es nula en Bolivia; Gazprom tiene varias áreas para buscar gas, pero no perforó ningún pozo

Escucha esta nota aquí

Prácticamente nula es la influencia económica de Rusia en Bolivia. Salvo varios memorándums y acuerdos que firmó el Gobierno del expresidente Evo Morales, la presencia de empresas de ese país es limitada. Incluso la gigante Gazprom tiene asignadas varias áreas de exploración de hidrocarburos, pero en más de una década en el país la firma no perforó ningún pozo.



La incógnita sobre la influencia económica rusa en el país es cuestionada después que el Gobierno de Vladimir Putín decidiera invadir Ucrania. La acción militar fue cuestionada a escala global y tanto la Unión Europea como Estados Unidos han impuestos duras sanciones económicas contra Moscú.

En este contexto, en el país algunos legisladores pidieron al Gobierno del presidente Luis Arce Catacora, que exprese cuáles son los intereses económicos de Rusia en Bolivia.

Consultado sobre el tema el exministro de Hidrocarburos, Álvaro Ríos expuso que la influencia del país europeo en Bolivia es mínima si se toma en cuenta al principal negocio que tiene el Estado: el gas natural.

Explicó que el gigante energético ruso Gazprom opera en el país hace más de una década, pero a la fecha su única participación importante es ser socio del campo Incahuasi, pero de forma minoritaria. Agregó que en todo este tiempo la petrolera no logró desarrollar ningún campo, pese a tener asignadas varias áreas.

De hecho, en 2013, el Senado boliviano sancionó la ley que aprueba el contrato de explotación de hidrocarburos que supone la entrada de la petrolera rusa Gazprom. Este acuerdo estableció que la petrolera rusa y Total explorarían un bloque de más de 700.000 hectáreas, con una inversión de $us 130 millones.

No obstante, la petrolera no avanzó con ninguna perforación o desarrollo de un campo gasífero. En 2018 se anunció que Gazprom perforaría ocho pozos en la zona de Vitiacua: dos exploratorios y seis de desarrollo. Pero nada pasó.

El investigador y científico, Francesco Zaratti dijo en el EL DEBER Streaming que la presencia de Gazprom en el campo Incahuasi obedece más a una alianza internacional que tiene con Total Energy, que por un interés en el país.

El especialista dijo que la presencia de la empresa rusa obedece más a un factor geopolítico. Recordó que el acercamiento entre Rusia y Bolivia se afianzó cuando el estado boliviano era miembro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (ONU), por lo tanto, ese acercamiento convenía mucho al Gobierno de Putín, porque era un voto a su favor.

“Ahora Bolivia no es miembro del Consejo de Seguridad y lo que pase con la Guerra no afectará mucho, Gazprom no he hecho grandes inversiones”, dijo.

Consultado sobre la presencia de Rosatom en el país mediante el proyecto la construcción del Centro de Investigación y Desarrollo en Tecnología Nuclear (Cidnt) dijo que esta obra se financia con recursos del Estado.

En ese sentido, dijo que el proyecto se retrasaría un poco, pero más allá de estos dos ejemplos aseguró que la influencia económica de Rusia es mínima.

El miércoles dos legisladores opositores anunciaron que pedirán mediante un informe escrito cuáles son los intereses comerciales de Rusia en Bolivia.

El diputado Miguel Roca afirmó que el intercambio comercial con el país ruso es casi nulo, sin embargo, Bolivia ha contratado a la empresa rusa Rosatom para el proyecto del Centro de Investigación de Desarrollo en Tecnología Nuclear, instalada en la ciudad de El Alto. Para el contrato de 351 millones de dólares se gestionó un préstamo con la CAF, que ayuda con parte del financiamiento.