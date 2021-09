La nueva GoPro Hero 10 Black ya es una realidad

Escucha esta nota aquí

Este jueves (16 de septiembre), GoPro anunció su nueva cámara insignia, la Hero10 Black, que incluye el nuevo procesador GP2 de alto rendimiento de la empresa. El GP2 ofrece una calidad de imagen sin precedentes y excelentes velocidades de fotogramas de video que permiten que la Hero10 Black capture videos en 5,3K a 60 fotogramas por segundo, videos en 4K a 120 fotogramas por segundo y videos en 2,7K a unos increíbles 240 fotogramas por segundo.

El nuevo procesador también permite usar la estabilización de video HyperSmooth 4.0. y, una vez más, deja la vara muy alta. De este modo, la Hero10 Black captura los videos más estables y fluidos que hayas visto en cualquier cámara, independientemente del precio.

La Hero10 Black cuenta con fotos de mayor resolución con 23 megapíxeles, rendimiento mejorado en entornos con poca luz y una interfaz de usuario significativamente más rápida, todo gracias al rendimiento mejorado del nuevo procesador GP2 de la cámara.

“La Hero10 Black es una de las cámaras más impresionantes del mundo, sin importar el precio”, afirmó Nicholas Woodman, fundador y director ejecutivo de GoPro, al tiempo de felicitar a sus equipos de productos e ingeniería por crear una décima edición digna de la amada cámara Hero.

Estabilización de video y calidad de imagen avanzadas

El nuevo procesador GP2 de la Hero10 Black se combina con un sensor de 23,6 megapíxeles de resolución muy alta para entregar una calidad de imagen increíblemente real. La resolución de video más alta de 5,3K de la cámara ofrece un 91 % más de resolución que en 4K y un 665 % más de resolución que 1080p HD en un impresionante tamaño de 60 fotogramas por segundo, lo que permite una reproducción fluida y una reproducción en cámara lenta 2X. Los videos en 4K se pueden capturar a 120 fotogramas por segundo (cámara lenta a 4X) y en 2,7K se pueden capturar a 240 fotogramas por segundo (cámara lenta a 8X).





Desafío del $us 1 millón de la Hero10 Black

Por cuarto año consecutivo, GoPro desafía a sus usuarios a crear el video destacado de lanzamiento para su nueva cámara insignia. El Desafío del $us 1millón está disponible solo para los dueños de la Hero10 Black y otorgará $us 1.000.000 dividido en partes iguales a los participantes cuyo contenido sea seleccionado para aparecer en el video del Desafío del millón de dólares de la Hero10 Black que se lanzará a finales de diciembre del 2021.

A partir de este jueves, los usuarios de la Hero10 Black están invitados a capturar y enviar sus videos para su consideración en el Desafío del $us 1millón en GoPro.com/MillionDollarChallenge. Las postulaciones cierran el 1 de diciembre.

Disponibilidad global

La Hero10 Black está disponible en todo el mundo por $us 399,98 con una suscripción a GoPro de un año incluida o a un precio de venta sugerido por el fabricante $us 499,99 sin una suscripción. Los suscriptores de GoPro existentes pueden comprar la Hero10 Black al precio más bajo de $us 399,98 en GoPro.com.

