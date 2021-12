La oposición no presentó ninguna propuesta técnica para complementar el PGE 2022, según la Comisión de Planificación de Diputados

Escucha esta nota aquí

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó la madrugada del viernes el Proyecto de Ley 004/2020-2021 “Presupuesto General del Estado (PGE)-gestión 2022” en grande y detalle, posteriormente, el mencionado proyecto fue enviado a la Cámara de Senadores para su respectiva revisión y su aprobación.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, se constituyó en el hemiciclo para realizar la explicación del proyecto de PGE, y junto con el presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas, Omar Yujra, respondieron a las consultas de los diputados.

“Hemos tratado el Proyecto de Ley del PGE 2022, fue un amplio debate, nosotros como parte de la Comisión hemos sustentado los beneficios de este Proyecto de Ley, sobre todo con la inversión pública por más de 5.015 millones de dólares y los proyectos que generarán ingresos para el país”, informó Yujra.

Añadió que la oposición no presentó ninguna propuesta técnica para complementar el PGE, simplemente se limitaron a presentar sus observaciones políticas sin ningún sustento técnico y legal para enriquecer el proyecto normativo.

El PGE perfila una tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) de 5,1%, una inversión pública por $us 5.015 millones, una tasa de inflación de 3,4%, un déficit en torno 8% del PIB, menor a la proyectada en 2021, y un precio del petróleo que se calcula estará en $us 50,47 por barril.

“Nosotros en el PGE somos conservadores porque viendo la cuarta ola que pueda acentuarse en muchas regiones del mundo y eso puede quitarle la dinámica a la economía mundial, puede hacer que el precio del petróleo pueda bajar, hoy está de subida y nadie puede predecir el precio del petróleo, entonces nosotros somos conservadores, ponemos un precio de 50,47 dólares”, explicó el ministro Montenegro, al pleno de la Cámara de Diputados.

El proyecto del PGE tiene el objetivo de apoyar los proyectos estratégicos orientados a seguir con la reconstrucción de la economía, transformar el aparato productivo con sustitución de importaciones, precautelar las finanzas públicas y continuar con las políticas sociales con redistribución de ingresos.

Uno de los objetivos del PGE está orientado a impulsar los programas para sustituir las importaciones y fortalecer el sector productivo del país, “si nosotros podemos aumentar nuestra productividad y bajar el costo, vamos a lograr ese fenómeno para luchar contra el contrabando”, remarcó la autoridad económica.

La inversión pública se incrementará a $us 5.015 millones, la mayor parte será destinada al sector productivo con 42,5%, para infraestructura 29,9%, el sector social con 17,2% y multisectorial con 10,5%.

El Modelo Económico Social Comunitario Productivo, prioriza la inversión pública para contribuir a dinamizar la economía con la ejecución de proyectos estratégicos de impacto social.

En cuanto a la asignación de presupuesto para los municipios, la oposición cuestionó que la mayor parte se destina para las alcaldías de las ciudades capitales, al respecto, el ministro explicó que las autoridades de estos municipios no consideraron que sus ingresos fueron cayendo, mientras que sus gastos se mantenían fijos.

“No hicieron una corrección en su presupuesto y recurrieron a la deuda, entonces hay que mirar el problema de los municipios con mucho cuidado, tienen que ver desde la perspectiva de mejorar la parte productiva y generar fuentes de ingresos para los municipios y regiones”, complementó el ministro.

Para el sector de salud, se programó un presupuesto por Bs 23.590 millones, que equivale al 10% del PGE consolidado 2022, mientras que en educación se asigna un presupuesto por Bs25.370 millones, representando un 10,8% del PGE consolidado.

En cuanto al déficit fiscal, en 2020 se registró un déficit de 12% del PIB, para este 2021 se programó 9,7% y para el 2022 se perfila menor déficit con 8,0%.

“La reducción del déficit fiscal no se hace de la noche a la mañana, bajar hasta medio punto del producto el déficit es algo muy difícil, entonces decir que vamos a bajar el déficit del 8% al 2%, eso no es creíble, no hay esa magia, por lo tanto, esta reducción tiene que ser consistente y con tendencia a disminuir”, explicó Montenegro.

En este contexto, el Diputado por Creemos, Erwin Bazán Gutiérrez, mostró un cartel al pleno de la Cámara de Diputados en el que reconocía el decrecimiento del déficit fiscal. Al respecto, el ministro de Economía sostuvo que “la tendencia del déficit fiscal es decreciente, y eso es correcto, está decreciendo nuestro déficit, bienvenido por esa idea porque es algo bueno para el Estado. Es decreciente de 12,2%, estamos proyectando un 9,7% para este año y un 8% para 2022 y eso es una tendencia decreciente y eso es algo muy importante”.