Las 10 frases más destacadas de Jean Pierre Antelo, durante su posesión como presidente de la Cainco

1. Pasó un año. Pasaron muchas cosas y como afirmé el día que tomé posesión; no fue fácil. Un año marcado por la incertidumbre y la adversidad.

5. Lo primero es la liberación plena e irrestricta de las exportaciones en todos los sectores, lo que en pocas palabras significa que el sector privado no tenga restricciones para llevar productos al exterior, que no exista burocracia y procedimientos complejos, que no tengamos que pedir permiso a ninguna autoridad que pueda bloquearnos de manera injustificada siguiendo consignas políticas.