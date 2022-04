Las 11 frases más destacadas y el fuerte mensaje del presidente de Cainco al Gobierno

Escucha esta nota aquí

El discurso del presidente de la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco), Fernando Hurtado, no pasó desapercibido al omento de posesionar a la directiva de la entidad para la gestión 2022-2023.

Hurtado, quien fue reelecto presidente de la institución, lanzó varios mensajes al sector público, se refirió a los efectos la guerra de Rusia y Ucrania, al clima de negocios, a la necesidad de acercamientos y a un obsoleto sistema económico y de incentivos que se resumen en las siguientes citas:

1.- “No pedimos que nos regalen nada ni que nos den pegas. Pero eso sí, merecemos más respeto porque somos nosotros los que llevamos adelante a este país”

2.- El modelo económico que propaga el Gobierno es del pasado. Vemos con preocupación que sigue gastando como si aún tuviéramos los ingresos del 2014.



3.- Tenemos que dejar atrás las añoranzas del pasado, ancladas en modelos económicos que no acompañan este nuevo ciclo.



4.- Cada vez que un boliviano se queda sin trabajo por políticas rígidas que no facilitan la generación de nuevos empleos, es responsabilidad del gobierno.



5.- Mientras un gobierno piensa solo en el corto plazo y en los votos que necesita para seguir en el poder, el Estado perdura en el tiempo y está más allá de las coyunturas.



6.- No necesitamos un Gobierno empresario, lo que necesitamos es un Estado amigo de la libre iniciativa, de los emprendimientos y empresas familiares



7.- Las inversiones públicas deben potenciar y complementar la inversión privada y no suplantarla.



8.- Cada vez que un emprendimiento familiar deja de operar por multas desproporcionadas, fruto de fiscalizaciones abusivas, nos hace más pobres a todos. Y eso es responsabilidad del Gobierno

9.- Debemos retomar este espíritu, honrando el legado de nuestros antecesores. Necesitamos que los gobiernos cruceños hagan gestión económica.

10.- Vamos a seguir defendiendo el principio de que el Estado debe estar al servicio de las familias y no las familias al servicio del Estado. Para hacer valer a nuestros postulados asumimos que no existe el empresario micro, pequeño o grande.

11.- El efecto final sobre nuestra economía dependerá, además de la duración e intensidad de la guerra (Rusia-Ucrania), de la capacidad del Gobierno para adecuar su modelo a las nuevas realidades e implementar políticas que respondan a las necesidades de los hogares y las empresas.

