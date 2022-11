Las claves para acceder y entender la reprogramación de los préstamos financieros

3. ¿Cómo accedo a la reprogramación? El trámite es personal. Usted se debe acercar y tomar contacto con su ejecutivo de cuenta para analizar su caso particular.

6. ¿Una reprogramación es un diferimiento? No. Un diferimiento es la suspensión temporal del pago de un crédito, para luego trasladar las cuotas no pagadas al final del plan de pago. En la reprogramación no se suspende el cobro si cambian las condiciones del mismo.