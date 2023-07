Las constructoras trabajan con euros, reales y yuanes; advierten baja ejecución pública

El gerente general de la Cámara Departamental de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), Javier Arze, confirmó este jueves que ante la escasez de dólares este sector comenzó a operar con tres divisas: el euro, el real y el yuan. Estas moneas permiten la compra de insumos y maquinaria. No es todo, a la fecha, la actividad se ve afectada por la baja ejecución de la inversión pública, que solo llegó a un 30%.

Arze fue consultado sobre el pago en yuanes y confirmó que los constructores no solo usan esta moneda sino otras más como el euro (Unión Europea) y el real (Brasil).

Agregó que las operaciones se están realizando con las diferentes entidades financieras y no solo el Banco Unión.

“Es decir, yo tengo bolivianos, no hay dólares, entonces, deposito en el banco y ellos hace las transacciones”, dijo.

No solo el tema del uso del yuan fue analizado por Arze. El gerente de la Cadecocruz también reveló que existe una baja ejecución presupuestaria de la inversión pública que, según las estimaciones, solo llega a un 30%.

“La obra pública está parada. O sea, ustedes ven, el alcalde ha licitado dos o tres obras y no más. La gobernación no hay nada. El Ministerio de Obras Públicas mediante el Ministerio de Agua y Medio Ambiente no hay licitaciones”, dijo.