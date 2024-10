Las criptos no están prohibidas en Bolivia, pero carecen de un marco regulatorio

El 25 de junio de este año el Estado boliviano autorizó las operaciones y el uso de activos virtuales en el país. Durante los primeros meses, los resultados se han disparado generando en tres meses operaciones por más de $us 50 millones. No obstante, si bien ya no existe una prohibición al uso de este tipo de herramientas, no hay marco regulatorio claro que permita ampliar la gama de ofertas de este tipo de bienes.