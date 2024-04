Las empresas que no cotizan en bolsa no asumen suficientes compromisos climáticos, según ONG

Solo 40 de las 100 mayores empresas del mundo que no cotizan en bolsa se fijaron el objetivo de lograr cero emisiones netas de C02, una proporción mucho menor que las que sí cotizan, según un informe publicado el lunes por la oenegé Net Zero Tracker.



"Existe una enorme disparidad" entre los grupos que cotizan en bolsa y el sector que no lo hace, indica uno de los autores del informe, John Lang.



Las empresas que no cotizan, sujetas a menos normas de publicación, operan "en la oscuridad", señala el documento.



Entre las 100 mayores empresas que cotizan en bolsa, 70 presentan un objetivo "cero neto" de emisiones. Un total de 82 se comprometen al menos a reducir sus emisiones, frente a poco más de la mitad de las sociedades que no cotizan.



Ninguna de las ocho empresas de combustibles fósiles incluidas en el informe tiene un objetivo "cero neto", frente al 76% de las mayores empresas del sector que cotizan.



Las empresas que no cotizan en bolsa "no tienen esa presión del mercado (financiero) y de su imagen" que las que sí lo hacen, destaca Lang.



Sin embargo, la normativa, especialmente en Europa, es cada vez más restrictiva.



La CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), por ejemplo, obligará gradualmente a las 50.000 mayores empresas europeas a publicar sus datos sociales y medioambientales además de sus cuentas.



Por su parte, California y Singapur exigirán a los mayores grupos que publiquen datos relativos a las emisiones, señala Net Zero Tracker.



"Guardar silencio sobre el +cero neto+ aumenta los riesgos competitivos para (estas empresas) y podría socavar los esfuerzos para reducir las emisiones" a escala nacional, subraya el informe.



- Falta de objetivos -

Además, "nuestra investigación sugiere que aquellos que tienen objetivos de +cero neto+ no los están aplicando de forma creíble", acusa Net Zero Tracker, basándose en programas e informes públicos disponibles de las empresas.



De las 40 sociedades que no cotizan en bolsa analizadas y que tienen un objetivo "cero neto", solo dos publicaron un programa para alcanzarlo, y "faltan detalles clave en la mayoría". Solo dos, Ikea y Bechtel, excluyeron el uso de créditos de carbono.



En total, 24 de las 40 empresas no especifican si utilizarán o no este controvertido mecanismo para compensar sus emisiones, que se basa en financiar proyectos que permitan reducir las emisiones de CO2.



La credibilidad de los créditos de carbono, acusados de ser utilizados por las empresas como un pase para seguir contaminando, se vio profundamente empañada en los últimos años por investigaciones y escándalos.



"El informe muestra que decenas de empresas que no cotizan en los mayores mercados del mundo, como la Unión Europea, Estados Unidos o China, siguen sin tener un objetivo +cero neto+ o de reducción de emisiones", lamenta la oenegé.