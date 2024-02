Las exportaciones bolivianas en 2023 son menores en $us 2.760 millones respecto a 2022

Las exportaciones del país durante la gestión pasada fueron menores en $us 2.760 millones (una disminución del 20%), pues cerró en $us 10.911 millones, en relación con 2022, cuando las ventas al exterior sumaron $us 13.671 millones, informó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Por su parte, las importaciones a diciembre llegaron a $us 11.496 millones, cifra menor en $us 374 millones a la registrada en igual período de la gestión pasada ($us 11.869 millones).

Según el INE, la caída de las exportaciones en un 20% se explica por las variaciones negativas que registraron las actividades económicas: agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca (25,2%); extracción de hidrocarburos (30,8%); extracción de minerales en (11,2%) e industria manufacturera (19,8%).

Los productos que registraron variación negativa debido al conflicto bélico en Europa, la desaceleración de la economía de países vecinos y los conflictos sociales que enfrentó nuestro país, respecto a similar período del año anterior, en las exportaciones son de la actividad de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca: castaña en 41,6%, semillas y habas de soya en 33,8%, y bananas en 4,6%.

Sin embargo, las ventas externas de quinua y chía se incrementaron en 22,8% y en 13,3% respectivamente, destacaron desde el INE.

En el período analizado, las exportaciones de productos procedentes de la extracción de hidrocarburos muestran una reducción, que se explica por el descenso de 31,2% en la venta de gas natural, sin embargo, con la implementación del “Plan Upstream 2021 – 2024” se incrementaría la oferta exportable de este producto.

Por su parte, las ventas externas de productos de la extracción de minerales presentaron variaciones negativas, explicadas principalmente por un menor nivel de compra del mineral de zinc por parte de los países asiáticos y por una menor cotización en comparación a similar período de 2022, lo que provocó una disminución en 27,2%.

Contrariamente se incrementaron las exportaciones minerales de plata en 17,1% y mineral de plomo 10,1%. En este contexto externo, entre enero y diciembre de 2023, las exportaciones de los principales productos de la actividad de industria manufacturera que también registraron una disminución fueron: estaño metálico en 22,8% y productos derivados de soya en 19,1%, que presentaron una menor demanda internacional, así como su menor cotización, este mismo comportamiento presentó el oro metálico con variación negativa de 17,3% respecto al mismo período de 2022, mientras que las ventas externas de productos alimenticios se incrementaron en 10,2%, así como la carne de especie bovina en 5,9% y prendas de vestir, adobo y teñido en pieles 4,5%.

Importaciones

El informe del INE, destaca que de enero a diciembre de 2023, las importaciones llegaron a $us 11.495,6 millones, cifra menor en $us 373,9 millones a la registrada en el mismo período de 2022, cuando alcanzó a $us 11.869,5 millones. Este comportamiento representa una disminución de las importaciones en el período de referencia de 3,2%.

Según la clasificación de Grandes Categorías Económicas, la disminución de las importaciones, responde a las variaciones negativas presentadas en la categoría de suministros industriales en 13,0% y combustibles y lubricantes en 5,1%, mientras que las compras externas de equipo de transporte y sus piezas y accesorios que satisface la demanda interna, principalmente en el sector de la minería, registró un aumento en 17,0%, similar tendencia muestra la importación de Alimentos y bebidas con un aumento de 6,2%.

La culminación de los incentivos tributarios a la importación y comercialización de bienes de capital y plantas industriales orientada a la reactivación económica y fomento de la Política de Sustitución de Importaciones, es manifestada en la disminución de 1,6 % de las importaciones de Bienes de Capital a diciembre 2023, sin embargo según la Clasificación Uso o Destino Económico (Cuode), los bienes de capital destinados a la industria registran un incremento de 2,3% principalmente en hornos industriales de laboratorio y sus partes y plantas de preparación de semillas destinadas al fortalecimiento del aparato productivo del país.

El déficit en el saldo comercial a diciembre de 2023, se explica por el incremento registrado en las compras externas de bienes de capital. En relación al intercambio comercial a diciembre de 2023 según principales países, se presentó superávit comercial de $us 1.092,4 millones con India y con Emiratos Árabes Unidos $us 881,2 millones por las ventas externas de oro, al igual que con Colombia llegando a $us 788,4 millones de saldo favorable para el país por la oferta exportable de soya y sus derivados.

