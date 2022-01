Las exportaciones de urea llegan a solo $us 8 millones y YPFB admite que anualmente gasta $us 43,3 millones en sueldos

ECONOMÍA

Venezolanos que operan planta de urea tienen grado técnico en su país

Petroquímica. Un técnico superior venezolano es supervisor de planta y gana al mes Bs 74.568 ($us 10.713). Un ingeniero boliviano recibe entre Bs 9.000 ($us 1.293) y 17.000 ($us 2.442). YPFB justifica la contratación