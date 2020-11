Las redes estallan por problemas en servicio de internet

El tono de los reclamos era elevado y pedía básicamente un mejor servicio y cuestionaba el precio que la operadora cobra. Además, la mayoría de las personas denunciaba que desde hace tres días la conexión era mala.

La respuesta desde el Facebook de Cotas era escueta y general: “nuestro personal técnico ya está trabajando para dar solución al problema”, era el mensaje que se repetía varias veces.



EL DEBER consultó a Cotas sobre estos problemas. Desde la empresa informaron que, durante la tarde de este lunes, se registró un inconveniente técnico en una de sus centrales: en la zona de la avenida Paraguá.

“Esto afectó a una parte de nuestros usuarios que dependen de ella. Personal técnico de la Cooperativa inmediatamente identificó el problema y hasta la noche ya había sido solucionado”, informó.



Cotas no fue la única operadora cuestionada. En la página oficial de Facebook de Tigo, los usuarios de la empresa se quejaron por la mala señal de internet y del costo de sus diferentes planes.



Se consultó a la telefónica, pero indicaron que durante toda la jornada del lunes no registraron ningún percance técnico que afecte su señal.



Sin embargo, los reclamos siguen creciendo en el muro de 'Face' de la compañía.



Desde marzo, y durante los meses de cuarentena rígida: por la presencia del coronavirus, el Gobierno ordenó a la empresas de telefonía móvil e internet, no cobrar y mantener estables los servicios.



Incluso el Gobierno de transición lanzó el programa “Mantengámonos Conectados”, establecido por el Decreto Supremo 4250 para mantener “la continuidad de los servicios de telecomunicaciones, durante la cuarentena nacional, condicionada y dinámica”. Esta norma rige desde el 1 de junio.



El servicio se aplica a las personas que tengan “al menos dos facturas no canceladas dentro de la fecha límite de pago o incumplan con su plan de pagos”. Sin embargo la velocidad del servicio es mucho menor.