Las remesas bordearon los $us 1.400 millones en 2021, un 25% más que en 2020

Escucha esta nota aquí

Las remesas enviadas al país desde el exterior bordearon los $us 1.400 millones en 2021, un 25% más que en 2020. Este incremento se debe al paulatino retorno a la normalidad y la recuperación económica a escala mundial, informó este lunes el Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE).



“Las remesas desde el exterior hacia Bolivia, el pasado año, bordearon los 1.400 millones de dólares, un 25% más que en 2020. El paulatino retorno a la normalidad y la recuperación económica global hicieron que en 2021 se produjera el mayor ingreso de la historia por concepto de remesas”, indicó esa institución.

De acuerdo con el IBCE, basado con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), Bolivia percibe mensualmente más de $us 100 millones en remesas desde países de los diferentes continentes del mundo.

En 2021, el principal país de origen de las remesas fue España (34,2%), de donde se recibió $us 478 millones, seguido de Chile con $us 292 millones (20,9%), Estados Unidos con $us 288 millones (20,6%), Argentina con $us 69 millones (4,6%) y Brasil con $us 63 millones (4,5%).

Se denomina remesa al dinero que envían los migrantes a sus países de origen, cuyos recursos procedan de los sueldos y salarios que cobran por el trabajo que prestan en los países, donde radican de forma temporal o permanente.