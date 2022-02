Las reservas en divisas registran su mínimo histórico de los últimos 17 años

Escucha esta nota aquí

Al 28 de enero de 2022, el Banco Central de Bolivia (BCB) registra $us 4.511 millones en Reservas Internacionales Netas (RIN). De ese total, $us 1.441 millones son en divisas (dólares estadounidenses), una cantidad cercana a los $us 1.277 millones que se registró al 31 de diciembre de 2005, la más baja en los últimos 17 años.

Los restantes $us 2.479 millones se encuentran en oro, otros $us 55 millones están en DEG (Derecho Especial de Giro) y $us 36 millones en Posición con el FMI (Fondo Monetario Internacional).

A decir de Jorge Akamine, presidente del Colegio de Economistas de Bolivia, esa situación aumenta la presión sobre el tipo de cambio, algo que podría causar que se empiece a monetizar el oro.

“Estamos al límite; sin embargo, es manejable por unos tres meses más. Hay que hacer evaluación permanente”, dijo Akamine, a tiempo de señalar que en los próximo tres meses la situación puede mejorar y que lo ideal sería tener mínimamente entre $us 5.000 millones y $us 6.000 millones de reservas.

Por su parte, Jaime Dunn, experto en titularización de activos y flujos de caja futuros, señala que en el último trimestre se aceleró la importación de combustibles, algo que incide negativamente en las reservas.

A decir de Dunn, las reservas de Bolivia, de acuerdo con los parámetros internacionales, están dentro de lo recomendable por los organismos externos, aunque la parte de divisas registra una presión a la baja.

“Esto es una nueva llamada de atención para las autoridades del ámbito económico para implementar medidas que lleven a incrementar las reservas de manera rápida. Se tiene que atraer inversiones extranjeras, fomentar más las exportaciones y conseguir recursos del exterior. Estamos en un punto donde lo importante se ha vuelto urgente”, dijo Dunn.

Para Juan Pablo Suárez, presidente del Colegio de Economistas de Santa Cruz, la cifra no es tan alarmante dado que los DEG en realidad son prácticamente divisas y el oro es un activo bastante líquido.

Por otro lado, según Suárez, ha habido un "respiro" para las reservas debido a los precios favorables de los commodities que Bolivia exporta, principalmente de los minerales y soya.

Lea también ECONOMÍA Bolivia y Chile establecerán tres mesas de trabajo para abordar problemática fronteriza Las autoridades de ambos países acordaron abordar el contrabando y comercio ilegal, temas migratorios y trata de personas y tráfico ilícito de migrantes

​